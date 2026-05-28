Τσίπρας: Tι σηματοδοτεί η παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη στον Άρειο Πάγο - Σενάριο για το Επικρατείας

Έκπληξη προκάλεσε η ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που συνόδευσε σήμερα το πρωί τον Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο επί τη ευκαιρία της κατάθεσης των αναγκαίων υπογραφών για τη ίδρυση του νέου κόμματος, όπως ορίζει ο νόμος.



Σύμφωνα πληροφορίες η Μαρία Λεπενιώτη θα έχει ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα. Σαφώς και συμβολίζει, όπως λένε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και θέματα που άπτονται το κράτος δικαίου και ευρύτερα της δικαιοσύνης.



Δεν είναι λίγοι που θεωρούν, εκείνοι που περισσότερο θέλουν να βγάζουν και βιαστικά συμπεράσματα και είναι λάτρεις των πολιτικών παρασκηνίων, πως η Μαρία Λεπενιώτη δεν αποκλείεται εκτός του ενεργού ρόλου στο κόμμα, στον τομέα της, να βρεθεί και σε υψηλές θέσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.



Μια κίνηση που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει και ένα δείγμα υψηλού πολιτικού αλλά και θεσμικού συμβολισμού. Η ανώτατη δικαστικός δεν είναι μια άσημη δικηγόρος. Χαίρει εκτιμήσεως του νομικού κόσμου της χώρας και με λαμπρές περγαμηνές. Ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου στην πολύκροτη δίκη της Χρυαης Αυγής.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε σήμερα στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛΑΣ). Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και την Ομογένεια έχουν ήδη ανταποκριθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα. «Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ανανέωσης προς τον προοδευτικό χώρο.