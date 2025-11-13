Τσίπρας- Βαξεβάνης: To «ξύλο» άρχισε νωρίς

Πνευματικά δικαιώματα και δημιουργοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης με ανοιχτές πλατφόρμες για τα πάντα, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Σκέψεις στενάχωρες που μου ήρθαν χθες στο μυαλό διαβάζοντας τα όσα έγιναν μεταξύ του Βαξεβάνη και του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Documento.

Μη περιμένετε από εμένα να κρίνω αρνητικά το όποιο Μέσο Ενημέρωσης θεωρεί πως έχει στα χέρια του ένα θέμα και αποφασίζει να το δημοσιεύσει, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας όταν ακολουθούνται οι λογικοί κανόνες, καταρχάς, της ανθρώπινης ευπρέπειας.

Και από την άλλη, ο εκδοτικός οίκος τη δουλειά του κάνει. Προσπαθεί να υπερασπιστεί το προϊόν του στο οποίο έχει επενδύσει ιδέες, χρόνο και χρήμα.

Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα δεν αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης. Ούτε βέβαια ότι Τσίπρας και Βαξεβάνης ήταν κάποια στιγμή «φιλαράκια» και καλοί συνομιλητές. Αυτά σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.

Υπάρχει η ουσία που αφορά σε αυτά που γράφει εν τέλει ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του. Γιατί απ' ότι ο ίδιος μας ενημέρωσε επεκτείνεται και σε άλλα δύσκολα θέματα εκτός των μνημονίων.

Μάτι, Novartis, τηλεοπτικές άδειες. Και για τα οποία περιμένουμε με αγωνία να διαβάσουμε τι πιστεύει ο ίδιος για το χειρισμό τους.

Τα υπόλοιπα ας τα λύσει η δικαιοσύνη που εν τέλει την έχουμε (και) για τέτοιες στιγμές. Άλλωστε ο ίδιος ο Τσίπρας προέβλεψε ότι με αυτό το βιβλίο «θα φάει ξύλο». Οπότε καμία έκπληξη, φαντάζομαι, δεν πρέπει να νιώθει.



