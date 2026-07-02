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Ο Μπρούνο Τσιρίλο είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυναμικός μέσα στο γήπεδο, ξεχώρισε για το πάθος του και την μαχητικότητά του, ενώ στην χώρα μας αγωνίστηκε συνολικά έξι χρόνια, τρία στην ΑΕΚ και τρία στον ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός πρώην αμυντικός μίλησε για... όλα αποκλειστικά στο FLASH σε μια απολαυστική συνέντευξη. Αναφέρθηκε στο πέρασμά του από την Ίντερ σε νεαρή ηλικία, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν παρέμεινε, άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για το πέρασμα από την Ελλάδα, σχολίασε την επιλογή του Αλέσιο Λίσι από τον ΠΑΟΚ και μας είπε ποιός Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος για την μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Τέλος, αποκάλυψε ποιοί ποδοσφαιριστές τον δυσκόλεψαν περισσότερο στα ελληνικά γήπεδα, ενώ τοποθετήθηκε και αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει η εθνική Ελλάδας για να βρεθεί στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

-Καλησπέρα Μπρούνο. Πες μας, με τι ασχολείσαι αυτή την στιγμή;

«Βρίσκομαι σε μια εταιρία management στην Ιταλία περίπου οκτώ χρόνια, δηλαδή ξεκίνησα έναν χρόνο αφού τελείωσα το ποδόσφαιρο. Προτείνουμε ποδοσφαιριστές, κάνουμε σκάουτινγκ και κάνουμε όλη την απαραίτητη δουλειά. Ασχολούμαστε κατά βάση με νεαρούς ποδοσφαιριστές, από 14-15 χρονών με σκοπό να ξεκινήσουν να δουλέψουν με ομάδες της Serie A».

-Θα μπορούσες να δεις τον εαυτό σου στο μέλλον σε μια ομάδα διοικητικά, όπως είναι πλέον ο πρώην συμπαίκτης σου, Βιειρίνια, στον ΠΑΟΚ;

«Γιατί όχι; Είναι κάτι που σίγουρα μπορώ να το κάνω, θα μου άρεσε αν μου πρότειναν κάτι τέτοιο όμως μέχρι σήμερα δεν έχω κάνει κάποια τέτοια κουβέντα με καμία ομάδα. Ιδιαίτερα σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα ήταν κάτι που θα έβλεπα τον εαυτό μου ειδικά αν έχει να κάνει με μεταγραφές. Και ο Βιειρίνια στον ΠΑΟΚ έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει να βλέπει και να ξεχωρίζει παίκτες».

Ο Τσιρίλο με τον Βιειρίνια / Eurokinissi

-Ας μιλήσουμε λίγο για την καριέρα σου. Στα 22 πήγες στην Ίντερ, σε μια μεγάλη ομάδα με σπουδαίους παίκτες τότε. Στην Ιταλία σε θεωρούσαν ταλέντο τότε όμως έμεινες μόλις μια χρονιά. Θα έκανες κάτι διαφορετικά μετά την Ίντερ ή η καριέρα που επέλεξες να κάνεις αγωνιζόμενος σε πολλές ομάδες σε έκανε πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπο;

«Η αλήθεια είναι πως όντως θεωρούμουν ταλέντο καθώς δεν θα έδινε η Ίντερ τότε 13 εκατομμύρια λίρες για να με αποκτήσει χωρίς λόγο (σ.σ γέλια). Σήμερα το μόνο που θα άλλαζα στην καριέρα μου γυρνώντας τον χρόνο πίσω ήταν η απόφασή μου να πάω στην Κύπρο μετά τον ΠΑΟΚ. Είχα παίξει σε σπουδαίες ομάδες, στην Ίντερ, στην Σιένα, στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, στην Λεβάντε και τότε ήταν δύσκολο να βρω κάτι καλύτερο. Ήμουν τρια χρόνια στον ΠΑΟΚ, έπαιζα Europa League και μετά πήγα στην Αλκή Λάρνακας. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα επειδη ήταν πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο αλλά και η οργάνωση. Δεν έχω τίποτα με την Κύπρο, αντιθέτως είναι μια φαντασική χώρα, με φανταστικό κόσμο, απλά το ποδόσφαιρο που είδα εγώ ήταν λίγο διαφορετικό. Μόνο αυτό θα άλλαζα, τίποτα άλλο, γιατί παρόλο που είχα συμβόλαιο με την Ίντερ για τέσσερα χρόνια, μετά τον πρώτο χρόνο κατάλαβα πως δεν θα παίζω όσο θα ήθελα και επέλεξα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πάω σε μια ομάδα για να παίξω. Ήμουν 23 χρονών δεν ήθελα να κάτσω πάνω σε ένα συμβόλαιο. Παρόλο που ήμουν πολύ χαρούμενος που έπαιζα στην Ίντερ μαζί με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και ζούσα το όνειρο, ταυτόχρονα δεν ήμουν κι όλας γιατί ήθελα να παίζω πιο πολύ».

Ο Τσιρίλο με την φανέλα της Ίντερ / Eurokinissi

-Είχες την φήμη του σκληρού αμυντικού και τότε στην Ιταλία είχε γίνει ένα σκηνικό με έναν άλλον σκληρό αμυντικό, τον Ματεράτσι. Θες να μας πείς τι συνέβει;

«Δεν ήταν ένα επεισόδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ματεράτσι δεν έπαιζε ούτε ήταν στον πάγκο, ήταν εκτός αποστολής. Ήταν κοντά στον πάγκο, παρόλο που απαγορευόταν να είναι εκεί και άρχισε να με βρίζει. Και εγώ του απάντησα "τι θέλεις;". Πήγαμε μετά στα αποδυτήρια και ήρθε και χωρίς λόγο και μου έδωσε μια μπουνιά. Μετά από ένα μήνα βγήκε και ζήτησε συγγνώμη γιατί η Ιταλική Ομοσπονδία τον τιμώρησε για τρείς ή τέσσερις μήνες».

- Έχεις παίξει μεταξύ άλλων σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα. Ήταν η δυσκολότερη περίοδος στην καριέρα σου το πέρασμα από την Λεβάντε, όταν ο σύλλογος δεν ήταν καλά οικονομικά;

«Ναι. Παρόλο που ήταν φανταστικό το πρωτάθλημα γιατί έπαιζαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές στην Ισπανία, η ομάδα είχε μεγάλο πρόβλημα οικονομικά και έτσι τον Γενάρη αποφάσισα να γυρίσω στην Ιταλία. Ήμουν 29 χρονών και ήταν η πρώτη φόρα που έζησα κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έκατσα εκεί έξι μήνες χωρίς να πάρω... φράγκο. Σκεφτόμουν ότι είμαι στο εξωτερικό, έχω έξοδα και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ».

- Αυτό που σε χαρακτήριζε ήταν η μαχητικότητά σου μέσα στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι αυτό το στοιχείο ήταν αυτό που σε έκανε και αγαπητό στους φιλάθλους της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ;

«Σίγουρα. 100%. Αυτό το πάθος και η αγάπη που είχα και έχω ακόμα για το ποδόσφαιρο με έκανε να παίξω στην Serie A, στην Ελλάδα, στην Ισπανία. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μου και ο βασικότερος λόγος που έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει».

Με την φανέλα της ΑΕΚ / Eurokinissi

-Στην Ελλάδα έκατσες έξι χρόνια. Τα πιο πολλά από όλες τις άλλες χώρες. Τι σε κράτησε στην Ελλάδα και τι σε τράβηξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έμεινες τόσα χρόνια;

«Πρώτα από όλα έπαιξα σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Αν μπορούσα θα έμενα παραπάνω γιατί και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ δεν ήταν δική μου απόφαση να φύγω, εγώ ήθελα να μείνω. Σίγουρα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα γιατί ήταν πολύ δυνατό. Επίσης έπαιξα στην Ευρώπη, με την ΑΕΚ στο Champions League και με τον ΠΑΟΚ τρια χρόνια στο Europa League. Κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό για μένα καθώς μου έδωσαν την δυνατότητα να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που είχα ως όνειρο από μικρός. Την Ελλάδα την αγαπάω, πέρασα ωραίες στιγμές και ο κόσμος μου δείχνει πάντα την αγάπη του. Για μένα, το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή είναι τι εικόνα θα αφήσει στον κόσμο στο τέλος της καριέρας του. Εγώ λαμβάνω την αγάπη του κόσμου, οπότε έχω κερδίσει στην καριέρα μου, δεν έχω χάσει».

Ο Τσιρίλο με τον Κακά / Eurokinissi

Ο Τσιρίλο απέναντι στον Σουάρεζ / Eurokinissi

-Δεν είναι εύκολο ούτε συνηθισμένο πάντως να έχει αγωνιστεί κάποιος σε δυο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και να λαμβάνει αγάπη από τους οπαδούς και των δυο ομάδων.

«Το ξέρω, φυσικά. Στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολο όταν πήγα στον ΠΑΟΚ γιατί ο κόσμος έλεγε "ο Τσιρίλο έχει παίξει στην ΑΕΚ". Μετά από 3-4 μήνες τους «κέρδισα» γιατί έβλεπαν σε κάθε παιχνίδι ότι τα έδινα όλα για την φανέλα. Πιστεύω ότι όλοι οι φίλαθλοι αυτό θέλουν».

Πανηγυρίζοντας με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ / Eurokinissi

-Τον ΠΑΟΚ τον ανέλαβε ένας Ιταλός προπονητής, ο Αλέσιο Λίσι. Ο Δικέφαλος είχε χρόνια τον Ράζβαν Λουτσέσκου, έναν έμπειρο και επιτυχημένο προπονητή στην ομάδα και τώρα αναλαμβάνει ένας προπονητής που παρόλο που ήταν στην La Liga δεν έχει εμπειρίες πρωταθλητισμού και είναι νεαρός. Πόσο δύσκολο θεωρείς ότι θα είναι για αυτόν να προσαρμοστεί και να αντέξει την πίεση που έχει ο πάγκος του ΠΑΟΚ;

«Κοίτα πρώτα από όλα εφόσον ο ΠΑΟΚ έφερε αυτόν τον προπονητή στην Ελλάδα, σίγουρα τον έχει παρακολουθήσει και είναι σίγουροι πως μπορεί να κάνει καλή δουλειά στην ομάδα. Δεν είναι μια απόφαση της στιγμής. Έχει υπάρξει μελέτη και δουλειά. Σίγουρα πάντα όταν υπάρχει μια αλλαγή προπονητή πρέπει να υπάρξει χρόνος, ώστε να καταλάβει ο νέος τεχνικός που βρίσκεται, πως είναι ο σύλλογος, ο κόσμος και φυσικά τι ποδοσφαιριστές διαθέτει. Εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά από την αρχή».

Ο Τσιρίλο στην Τούμπα / Eurokinissi

-Καθώς είναι νεαρός και άπειρος προπονητικά, θεωρείς ότι θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο να περάσει την νοοτροπία του;

«Όχι γιατί το ποδόσφαιρό είναι πολύ απλό πλέον. Δεν δίνεται τόση βάση μόνο στα συστήματα και στις τακτικές. Σήμερα είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει ένα γκρούπ παικτών που να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Σίγουρα δεν θα μπορούν να παίζουν όλοι αλλά πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να είναι φίλος, σαν οικογένεια».

-Ποιός Έλληνας ποδοσφαιριστής θεωρείς ότι θα ήταν έτοιμος να κάνει καριέρα στην Ιταλία αυτή την στιγμή;

«Επειδή τον παρακολουθώ εδώ και 2-3 χρόνια, θεωρώ πως ο Κωνσταντέλιας μπορεί. Δεν ξέρω αν είναι για την Ιταλία, όμως στην Ισπανία μπορεί εύκολα. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας».

-Μιας και ασχολείσαι με νεαρούς ποδοσφαιριστές ως μάνατζερ, ξέρεις πως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μεγάλα άλματα στις ακαδημίες με την παραγωγή ποδοσφαιριστών. Θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε ακαδημίες κάποιας ομάδας;

«Ναι είναι κάτι που θα μου άρεσε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο θέλω να είμαι μέσα σε αυτό».

-Βλέπουμε ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες και δεν είναι μέσα ούτε η Ιταλία ούτε η Ελλάδα. Γιατί δεν κατάφερε καμία από τις δυο να προκριθεί;

«Αν μιλήσω για την Ιταλία αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό για εμάς γιατί είναι το τρίτο Μουντιάλ που δεν πήγαμε. Πιστεύω είναι ντροπή. Δεν είναι φυσιολογικό η Ιταλία να μη συμμετέχει με 48 ομάδες. Για την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει έρθει καινούργια γενιά ποδοσφαιριστών και έχει δείξει καλά στοιχεία. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ καλοί, έχουν καλή νοοτροπία. Είναι κρίμα που δεν πήγαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε τέσσερα χρόνια για την επόμενη διοργάνωση οπότε οι Έλληνες, αλλά και οι Ιταλοί πρέπει να δουλέψουν πολύ σκληρά και μακάρι να είναι και οι δυο ομάδες εκεί τότε».

-Ποιός είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που αντιμετώπισες στην Ελλάδα;

«Ο δυσκολότερος ήταν σίγουρα ο Σισέ. Όπως και ο Κωνσταντίνου που έπαιζε στον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλός παίκτης. Γενικά τότε όλες οι ομάδες είχαν παικταράδες. Ήρθα τότε στην ΑΕΚ το 2005 από την Ιταλία, ένα τρομερό πρωτάθλημα και βρέθηκα στην Ελλάδα και ήταν το ίδιο γιατί όλες οι ομάδες είχαν τρομερούς ποδοσφαιριστές».

Τσιρίλο με Σισέ / Eurokinissi

Τσιρίλο με Κωνσταντίνου / Eurokinissi

-Δεδομένου ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ποιός ποδοσφαιριστής του τότε θα μπορούσε να κάνει καριέρα και σήμερα;

«Πίστεύω όλοι. Ο Δέλλας, ο Λυμπερόπουλος, ο Κατσουράνης, όλοι. Θα μπορούσαν να παίξουν άνετα σήμερα. Αν ένας νεαρός αμυντικός 19-20 χρονών αγοράζεται από μια ομάδα για 60 εκατομμύρια, τότε ο Νέστα πόσο θα κόστιζε; 200+ εκατομμύρια; Θεωρώ πως δίνουν πολλά λεφτά σε όλους, τότε τα πολλά λεφτά τα έπαιρνε μόνο αυτός που έκανε την διαφορά. Τότε δεν είχαμε Instagram, ούτε social media. Το μυαλό ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Τότε και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα».

Τσιρίλο με Λυμπερόπουλο και Δέλλα, μεταξύ άλλων / Eurokinissi