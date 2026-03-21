Τσιτσιπάς: Εμφατική νίκη απέναντι στον Ντε Μινόρ και πρόκριση στους 32 του Μαϊάμι Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε απέναντι στό Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, Άλεξ Ντε Μινόρ, συνεχίζοντας την καταπληκτική παράδοση απέναντί του (12 νίκες σε 13 παιχνίδια).

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς με τρομερά service, χάνοντας μόλις ένα πόντο στα πρώτα τέσσερα, ενώ στο όγδοο game έκανε break (5-3) και στη συνέχεια έκλεισε με την κατάκτηση του πρώτου σετ. Στο δεύτερο σετ ο 27χρονος τενίστας συνέχισε να έχει πολύ καλή εικόνα, κατέκτησε τα πρώτα service games χωρίς να πάρει πόντο, με τον Ντε Μινόρ να κρατάει το σερβίς του (5-5). Οι δυο τενίστες οδηγήθηκαν σε tie break και εκεί ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-3.

He also won 39 of 40 points on his first serve tonight...



✅2nd top 10 win of 2026



Επόμενη αναμέτρηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μαϊάμι Open είναι απέναντι στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, που είναι προγραμματισμένη στις 16:00.