Τσιτσιπάς: Εμφατική νίκη απέναντι στον Ντε Μινόρ και πρόκριση στους 32 του Μαϊάμι Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 τον Άλεξ Ντε Μινόρ με πολύ καλή εμφάνιση, και προκρίθηκε στους 32 του Μαϊάμι Open.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε απέναντι στό Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, Άλεξ Ντε Μινόρ, συνεχίζοντας την καταπληκτική παράδοση απέναντί του (12 νίκες σε 13 παιχνίδια).
Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς με τρομερά service, χάνοντας μόλις ένα πόντο στα πρώτα τέσσερα, ενώ στο όγδοο game έκανε break (5-3) και στη συνέχεια έκλεισε με την κατάκτηση του πρώτου σετ. Στο δεύτερο σετ ο 27χρονος τενίστας συνέχισε να έχει πολύ καλή εικόνα, κατέκτησε τα πρώτα service games χωρίς να πάρει πόντο, με τον Ντε Μινόρ να κρατάει το σερβίς του (5-5). Οι δυο τενίστες οδηγήθηκαν σε tie break και εκεί ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-3.
Επόμενη αναμέτρηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μαϊάμι Open είναι απέναντι στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, που είναι προγραμματισμένη στις 16:00.