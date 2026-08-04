Τσιτσιπάς: Επικράτησε του Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ και ξέρει ήδη τον αντίπαλο του στον δεύτερο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 2 στα 2 στο Masters του Καναδά καθώς επικράτησε του Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ με 2-0 σετ. Έτσι ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, εκεί οπού ξέρει ήδη τον αντίπαλό του.

Αυτός που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο ο Τσιτσιπάς είναι ο Ζοάο Φονσέκα. Ο Βραζιλιάνος είναι το νούμερο 22 του ταμπλό και πέρασε με bye τον πρώτο γύρο του τουρνουά. Θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, με την μέρα και την ώρα της αναμέτρησης να μην είναι ακόμα γνωστές. Πάντως δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν την Τετάρτη (5/8) είναι πολύ πιθανό να γίνει τότε και η αναμέτρηση των δυο.

Η αναμέτρηση

Παρόλο που και οι δυο τενίστες άργησαν να βρούν ρυθμό και έκαναν πολλά λάθη, στο όγδοο game και οι δυο υπερασπίστηκαν το σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά μετά το 4-4 να ανεβάζει απόδοση και να πετυχαίνει το πρώτο break του αγώνα.

Προηγήθηκε με 5-4, συνέχισε δυναμικά και στο δέκατο game, όπου κράτησε το σερβίς του, έκανε το 6-4 και πήρε το πρώτο σετ. Ο Νταμ Τζούνιορ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ, πήρε το πρώτο game, έκανε break στο σερβίς του Τσιτσιπά και προηγήθηκε με 2-0. Ο 27χρονος Έλληνας αντέδρασε, ισοφάρισε σε 2-2 πέτυχε ακόμη ένα break, πέρασε μπροστά με 3-2 και λίγο αργότερα αύξησε το προβάδισμά του σε 4-2.

Στο όγδοο game, ο Τζούνιορ πέτυχε break, μείωσε σε 5-3 και συνέχισε υπερασπίζοντας το σερβίς του και διαμορφώνοντας το 5-4. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς όμως κατάφερε και πήρε το τελευταίο game και με 6-4 κατέκτησε το δεύτερο σετ, αλλά και τη νίκη.

Τα σετ: 6-4, 6-4.