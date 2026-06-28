Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Ο λαός έχει κάνει τον απολογισμό της επταετίας - Ώρα για πολιτική αλλαγή»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύοντας σκληρή κριτική για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο ελληνικός λαός έχει ήδη κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων» της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως κάθε προσπάθεια «ωραιοποίησης» της κατάστασης δεν μπορεί να αποκρύψει, όπως αναφέρει, «την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, σπατάλη πόρων σε απευθείας αναθέσεις και σε ημέτερους, δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα, ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, απρόσιτη στέγη, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, ελληνικά καλοκαίρια χωρίς διακοπές για τους Έλληνες και αδιαφορία απέναντι στη δημογραφική κρίση».

«Με λίγα λόγια», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς, «μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία "ευλογία" για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επτά χρόνια ήταν αρκετά» πως «δεν πρέπει να γίνουν οκτώ». «Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η ισχυρή δημοκρατική παράταξη», σημειώνει.