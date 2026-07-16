Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να μπερδέψει τον κόσμο και να παρουσιάσει ως δικαίωση τη συντριβή»

Απάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στις διαρροές της κυβέρνησης που σχολίαζαν την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος έκανε λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να «μπερδέψει τον κόσμο» αλλά και να εμφανίσει σαν «δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της».

Αναλυτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΥΓ. Όσο για το επιχείρημα περί υποχώρησης στις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές πηγές ταυτίζονται με την επιχειρηματολογία του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του είχε ευθέως συνδέσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. 5 μονάδες κάτω, όπως είχε πει. Καταλάβαμε όλοι!».