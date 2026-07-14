Τσουκαλάς: Συμφωνεί ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την αδιανόητη ανάρτηση του δημάρχου Άργους;

Να πάρει θέση για την ανάρτηση του δημάρχου Άργους σχετικά με τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος κατέληξε μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, κάλεσε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Έχει περάσει πάνω από ένα 24ωρο από την αδιανόητη ανάρτηση του Δημάρχου Άργους, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικού πολιτικού φίλου του Πρωθυπουργού για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος. Συμφωνεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός με όσα είπε για τα άτομα με αναπηρία ο Δήμαρχος; Συμφωνεί ότι είναι περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών;» έγραψε ο κ. Τσουκαλάς.