Τσουνάμι αλλαγών έρχεται για 4 ζώδια, σήμερα 4/2

Η σημερινή Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, έχει έναν ξεκάθαρα πρακτικό αλλά και αποκαλυπτικό χαρακτήρα, καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο της Παρθένου μας προσγειώνει στο ρεαλισμό και μας βοηθά να βάλουμε σε τάξη τα ασυμμάζευτα. Είναι από αυτές τις Τετάρτες που δεν σηκώνουν προχειρότητα: υποχρεώσεις, λεπτομέρειες, εκκρεμότητες και θέματα καθημερινότητας ζητούν λύσεις εδώ και τώρα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί σαν «μαξιλαράκι ασφαλείας», προσφέροντας ανακούφιση, βοήθεια και θετικές εξελίξεις σε οικογενειακά, επαγγελματικά ή συναισθηματικά ζητήματα που μας είχαν πιέσει το τελευταίο διάστημα.

Το μεγάλο αστρολογικό νέο της ημέρας όμως είναι η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Ταύρου. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία ριζοσπαστικών αλλαγών σε θέματα που συνδέονται με το χρήμα, τις αξίες, τις ανθρώπινες σχέσεις! Η ορθοδρόμηση του Ουρανού στον Ταύρο αναμένεται να φέρει τσουνάμι εξελίξεων και απρόοπτων γεγονότων σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους (ιδιαίτερα για όσους έχουν γεννηθεί στις δύο τελευταίες ημέρες του ζωδίου τους).

Κριός – Ανακούφιση σε προσωπικά, ανησυχίες για οικονομικά!

Φίλε μου Κριέ, για σήμερα Τετάρτη η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στην Παρθένο επομένως η εργασία και οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην καθημερινότητά σου! Το εξάγωνο της Σελήνης, με τον Δία από τον Καρκίνο ωστόσο, σε βοηθά να ανακουφιστείς από την θετική έκβαση σε ένα εργασιακό ή οικογενειακό ζήτημα! Σημαντικό αστρολογικό νέο της ημέρας, είναι ότι ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Ταύρου, από αυτή την θέση προκαλεί τις απρόοπτες ανατροπές στα οικονομικά σου, τα οποία πρέπει να περιφρουρήσεις το επόμενο διάστημα!

Astro Tip: Σκέψου προοδευτικά σε ότι αφορά τα οικονομικά σου! Η περίοδος είναι κατάλληλη για διερεύνηση αλλά όχι για μεγάλα άλματα!

Ταύρος – Σταθερότητα με μικρές εκπλήξεις

Αγαπητέ μου Ταύρε, η Τετάρτη σε βρίσκει με τη Σελήνη στην Παρθένο να σου χαρίζει μεγαλύτερη διάθεση για οργάνωση, πρακτικότητα αλλά και ενασχόληση με ό,τι σου προσφέρει χαρά και δημιουργική εκτόνωση. Θέματα που αφορούν τα παιδιά, τον έρωτα ή ένα προσωπικό project μπαίνουν σε πιο ρεαλιστική βάση και νιώθεις ότι μπορείς να τα διαχειριστείς με ωριμότητα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο φέρνει ένα ευχάριστο μήνυμα, μία συζήτηση ή μία μετακίνηση που σε τονώνει ψυχολογικά. Το μεγάλο νέο της ημέρας είναι η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου, γεγονός που σε ξυπνά από μία περίοδο στασιμότητας και φέρνει σταδιακά αλλαγές στην εικόνα, στις αποφάσεις και στη στάση ζωής σου.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να αλλάξεις κάτι σε εσένα. Οι μικρές αλλαγές τώρα ανοίγουν μεγάλους δρόμους μετά.

Δίδυμοι – Οικογενειακά ξεκαθαρίσματα και πρακτικές λύσεις

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Σελήνη στην Παρθένο φωτίζει ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα: εκκρεμότητες στον χώρο σου, συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα ή μία απόφαση που αφορά τη βάση σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί προστατευτικά στα οικονομικά και σου δίνει μία μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα, είτε μέσα από βοήθεια είτε μέσα από μία λύση που βρίσκεις μόνος σου. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ουρανού στον Ταύρο ενεργοποιεί έντονα τον ψυχισμό σου και φέρνει αποκαλύψεις, συνειδητοποιήσεις και ένα τέλος σε παρασκηνιακές ανησυχίες.

Astro Tip: Άκουσε το ένστικτό σου και φρόντισε τον προσωπικό σου χώρο – εκεί κρύβεται η δύναμή σου.

Καρκίνος – Λύσεις, ειδήσεις και ψυχολογική ανάταση

Φίλε μου Καρκίνε, η Τετάρτη είναι από τις ημέρες που νιώθεις ότι κάτι αρχίζει να ξεμπλοκάρει. Η Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σκέψεις, επαφές και υποχρεώσεις, ενώ ευνοούνται συζητήσεις, ραντεβού και μικρές μετακινήσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από το ζώδιό σου σου δίνει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και μία ευχάριστη εξέλιξη που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος. Το πέρασμα του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου κύκλο και φέρνει ξαφνικές επαφές, ειδήσεις ή αλλαγές σε σχέδια που αφορούν φίλους και στόχους.

Astro Tip: Μίλα, δικτυώσου και τόλμησε να ζητήσεις. Σήμερα οι άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σου ανοίξουν πόρτες.

Λέων – Οικονομικές σκέψεις και ανάγκη για έλεγχο

Φίλε μου Λέοντα, η Σελήνη στην Παρθένο στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που δεν σηκώνουν άλλη αναβολή. Η σημερινή Τετάρτη σε καλεί να βάλεις τάξη σε έξοδα, εκκρεμότητες ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με χρήματα τρίτων, λογαριασμούς ή συμφωνίες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθά να βρεις μία λύση στο παρασκήνιο ή να νιώσεις ότι κάτι σε στηρίζει, ακόμη κι αν δεν φαίνεται άμεσα. Παράλληλα, η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο ταρακουνά τον επαγγελματικό σου τομέα και προμηνύει αλλαγές, ανατροπές ή ξαφνικές εξελίξεις που θα σε απασχολήσουν έντονα το επόμενο διάστημα.

Astro Tip: Διατήρησε την ευελιξία στα επαγγελματικά και απόφυγε ρίσκα στα οικονομικά.

Παρθένος – Στο προσκήνιο με περισσότερη σιγουριά

Για σένα Παρθένε μου αυτή η Τετάρτη σου ανήκει καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο δικό σου ζώδιο και σήμερα κάνει και θετική όψη! Η διάθεσή σου είναι πιο συγκροτημένη, αποφασιστική και έχεις την ανάγκη να βάλεις εσύ τους όρους σε όσα σε αφορούν άμεσα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να στηριχτείς σε φίλους, ομάδες ή ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και στα σχέδιά σου. Σημαντικό νέο της ημέρας είναι η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο, που ανοίγει σταδιακά νέους ορίζοντες: ταξίδια, σπουδές, επαφές με το εξωτερικό ή μία αλλαγή φιλοσοφίας ζωής αρχίζουν να κινούνται ξανά.

Astro Tip: Πίστεψε περισσότερο στον εαυτό σου και τόλμησε να δεις τη ζωή πιο ανοιχτά.

Ζυγός – Κλείσιμο κύκλων και εσωτερική ξεκούραση

Φίλε μου Ζυγέ, η Σελήνη στην Παρθένο σου ζητά να χαμηλώσεις ρυθμούς και να ακούσεις τις ανάγκες του σώματος και της ψυχής σου. Η μέρα είναι κατάλληλη για ξεκούραση, αποφόρτιση αλλά και για να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βαραίνουν ψυχολογικά. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο σου υπενθυμίζει ότι, ακόμα κι αν δεν το δείχνεις, έχεις υποστήριξη και θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά που ωριμάζουν στο παρασκήνιο. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ουρανού στον Ταύρο φέρνει σταδιακές αλλαγές σε οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους αλλά και σε βαθύτερα συναισθηματικά δεσίματα.

Astro Tip: Μην πιέζεις καταστάσεις. Άφησε χώρο για ξεκαθαρίσματα και ξεκούραση.

Σκορπιός – Στήριξη από φίλους και νέοι στόχοι

Σκορπιέ μου, η Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά σήμερα να δεις πιο καθαρά τους στόχους σου και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Η Τετάρτη φέρνει επαφές με φίλους, συνεργάτες ή άτομα που έχουν κοινά οράματα με εσένα και μπορεί να σου δώσουν μία πολύτιμη ιδέα ή βοήθεια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί ενισχυτικά, φέρνοντας μία αισιόδοξη είδηση, ένα άνοιγμα σε σχέδια που αφορούν το εξωτερικό, σπουδές ή ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Σημαντικό νέο της ημέρας είναι η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο, που επηρεάζει άμεσα σχέσεις και συνεργασίες, φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις και ανάγκη για προσαρμογή.

Astro Tip: Μείνε ανοιχτός σε νέες προτάσεις, αλλά μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις στις σχέσεις.

Τοξότης – Επαγγελματικές εξελίξεις και ξεκαθαρίσματα

Αγαπητέ μου Τοξότη, η Σελήνη στην Παρθένο σε βάζει σε έντονους ρυθμούς στα επαγγελματικά και σε καλεί να δείξεις υπευθυνότητα και οργάνωση. Η σημερινή Τετάρτη μπορεί να φέρει μία συζήτηση με ανώτερο πρόσωπο ή μία εξέλιξη που σε βάζει στο προσκήνιο. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις λύση σε οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα που σε απασχολούσε καιρό, κυρίως μέσα από συνεργασία ή στήριξη τρίτων. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ουρανού στον Ταύρο φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητα και στον τρόπο που δουλεύεις, απαιτώντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Astro Tip: Οργάνωσε σωστά τον χρόνο σου και μην αντιστέκεσαι σε νέους τρόπους εργασίας.

Αιγόκερως – Προοπτικές, άνοιγμα και νέες κατευθύνσεις

Φίλε μου Αιγόκερε, η Σελήνη στην Παρθένο λειτουργεί άκρως υποστηρικτικά για εσένα, δίνοντάς σου διάθεση για εξέλιξη, για μάθηση και επέκταση. Η Τετάρτη ευνοεί επαφές με άτομα από απόσταση, νομικά ή εκπαιδευτικά θέματα αλλά και συζητήσεις που ανοίγουν νέους ορίζοντες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει σχέσεις και συνεργασίες, φέρνοντας μία θετική εξέλιξη ή μία συμφωνία που σε ανακουφίζει. Ταυτόχρονα, η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο ξυπνά τον τομέα του έρωτα, της δημιουργίας και των παιδιών, φέρνοντας απρόβλεπτες αλλά ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Astro Tip: Τόλμησε να δεις αλλιώς τον έρωτα και τη χαρά – κάτι νέο θέλει να μπει στη ζωή σου.

Υδροχόος – Οικονομικά ξεκαθαρίσματα και βαθιές συνειδητοποιήσεις

Υδροχόε μου, για σήμερα Τετάρτη η Σελήνη στην Παρθένο σε ωθεί να ασχοληθείς με οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες που δεν μπορούν άλλο να μένουν στο περιθώριο. Θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά, οφειλές, ρυθμίσεις ή συμφωνίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο και απαιτούν ρεαλισμό. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο λειτουργεί ανακουφιστικά στην καθημερινότητά σου και φέρνει μία λύση σε πρακτικό ή εργασιακό ζήτημα, κάνοντας την καθημερινή ρουτίνα πιο βατή. Παράλληλα, η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία στον Ταύρο φέρνει ανατροπές και αλλαγές στο σπίτι, στην οικογένεια ή σε θέματα ακίνητης περιουσίας, που εξελίσσονται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να βάλεις όρια σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα.

Ιχθύες – Σχέσεις σε πρώτο πλάνο και νέα δεδομένα

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σελήνη στην Παρθένο αναδεικνύει σήμερα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου και φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις που ζητούν ξεκαθάρισμα. Η Τετάρτη σε καλεί να δεις ρεαλιστικά τι δίνεις και τι παίρνεις από τους άλλους. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο ενισχύει τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και φέρνει μία ευχάριστη εξέλιξη στα αισθηματικά ή σε θέμα που αφορά παιδιά. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ουρανού στον Ταύρο φέρνει ξαφνικές ειδήσεις, συζητήσεις ή μετακινήσεις που αλλάζουν τον τρόπο που επικοινωνείς και σκέφτεσαι.

Astro Tip: Άκουσε προσεκτικά τους άλλους, αλλά μη χάνεις τη δική σου φωνή.