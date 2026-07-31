Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας άφησε για λίγο στην άκρη το χιούμορ και μίλησε με ειλικρίνεια για όσα πιστεύει, σχολιάζοντας την πολιτική, τη στάση πολλών ανθρώπων στα social media αλλά και τη δική του φιλοσοφία ζωής. Μέσα από τη συνέντευξή του στα parapolitika.gr, ο δημοφιλής stand-up comedian ξεδίπλωσε σκέψεις που αφορούν τόσο τη δημόσια παρουσία όσο και την προσωπική του διαδρομή.

«Η ουδετερότητα δεν με εκφράζει»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεκαθάρισε ότι θεωρεί σημαντικό κάθε άνθρωπος να έχει άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω του και δεν έκρυψε την ενόχλησή του απέναντι σε όσους επιλέγουν τη σιωπή για λόγους δημοσίων σχέσεων.

Όπως είπε, δεν του αρέσει η λογική του apolitique, ούτε η στάση ανθρώπων των social media που αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημόσια για να μη δυσαρεστήσουν κοινό ή συνεργάτες.

«Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι των social media που δεν παίρνουν θέση για να μη χαλάσουν καρδιές ή χορηγίες. Θέλω να έχω τη θέση μου και την άποψή μου, για να έχει και νόημα η ύπαρξή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν στηρίζει τις παραστάσεις του στην πολιτική σάτιρα, καθώς προτιμά ιστορίες που διατηρούν την αξία τους στον χρόνο και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την επικαιρότητα.

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από την πολιτική, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, να δίνει την δική του απάντηση.. πάντα με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.

«Κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσω τα αστεία για το προσωπικό μου όφελος, θα πουλήσω την αγάπη του κόσμου κατεβαίνοντας κάπου υποψήφιος», λέει γελώντας, ενώ δεν διστάζει να συμπληρώσει: «Θα κατέβαινα στην πολιτική. Μπορεί να φτιάξω και το δικό μου κόμμα». Το χιούμορ, ωστόσο, δεν αναιρεί τις απόψεις του.

Η πίστη, η προσφορά και οι άνθρωποί του

Ο γνωστός κωμικός μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι κάθε βράδυ προσεύχεται, όχι για τον εαυτό του αλλά για τους ανθρώπους που αγαπά.

Μεγαλωμένος σε οικογένεια όπου ο πατέρας του έγινε ιερέας, διευκρίνισε πως ποτέ δεν ένιωσε πίεση γύρω από την πίστη και πως η σχέση του με τη θρησκεία αποτελεί αποκλειστικά δική του επιλογή.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να μείνει αμέτοχος όταν βλέπει κάποιον να έχει ανάγκη, προτιμώντας, όπως είπε, να ρισκάρει ακόμη και να εξαπατηθεί παρά να αρνηθεί βοήθεια σε έναν συνάνθρωπο.

Η δουλειά, οι εξαρτήσεις και η ζωή μακριά από τα φώτα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε ακόμη στο τίμημα της επιτυχίας, σημειώνοντας ότι η επαγγελματική του πορεία έχει περιορίσει σημαντικά τον προσωπικό του χρόνο.

Μίλησε επίσης ανοιχτά για την περίοδο που ο τζόγος έγινε εξάρτηση, εξηγώντας ότι κατάφερε να την ξεπεράσει μόνος του, ενώ αποκάλυψε πως σταμάτησε το αλκοόλ μόλις κατάλαβε ότι άρχισε να γίνεται συνήθεια.

Όταν απομακρύνεται από τις παραστάσεις και τις περιοδείες, βρίσκει καταφύγιο στο χωριό του στην Άρτα, εκεί όπου, όπως λέει, ο χρόνος κυλά με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς και μπορεί να γεμίσει ξανά ενέργεια δίπλα στους δικούς του ανθρώπους.