Ο Τσουβέλας προειδοποιεί με μηνύσεις μετά τα σχόλια κατά της συντρόφου του: «Υπάρχουν και όρια»

Την απόφασή τους να ακολουθήσουν τη νομική οδό σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητάς τους γνωστοποίησαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη.

Αφορμή στάθηκαν τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε η σύντροφος του γνωστού stand-up comedian μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από κοινή τους έξοδο, με χρήστες των social media να σχολιάζουν την εμφάνιση και την ηλικία της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου τους, Ιωάννη Σιαμέλη, το ζευγάρι θεωρεί ότι υπήρξε παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητάς του, ενώ ξεκαθαρίζει ότι στο εξής κάθε ανάλογη συμπεριφορά θα αντιμετωπίζεται μέσω της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης.

«Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το ζευγάρι σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοσιογραφική κριτική, ωστόσο θεωρεί πως ξεπεράστηκαν τα όρια με την αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών και τη δημοσίευση προσβλητικών και σεξιστικών σχολίων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στόχος των νομικών ενεργειών είναι η προστασία της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς τους.

Η αντίδραση του Τσουβέλα: «Το αντιμετωπίσαμε με χιούμορ»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε η σύντροφός του αιφνιδιάστηκαν από τα σχόλια.

Όπως είπε, είχε προειδοποιήσει την Ευαγγελία Καρύδη ότι η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών πιθανότατα θα συνοδευόταν από επικριτικά σχόλια, καθώς ο ίδιος είναι συνηθισμένος σε ανάλογες αντιδράσεις λόγω της δημόσιας παρουσίας του.

Το ChatGPT και οι... γκριμάτσες

Ο stand-up comedian αποκάλυψε μάλιστα ότι το ζευγάρι επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ.

«Μπήκαμε στο ChatGPT και το ρωτήσαμε αν η Εύα φαίνεται τόσο μεγάλη όσο έγραφαν. Μετά βγάζαμε φωτογραφίες με γκριμάτσες και ρωτούσαμε πόσο μας κάνει. Εμένα με έβγαζε 52 ετών», ανέφερε χαριτολογώντας.

Παρά τα αρνητικά σχόλια, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επηρεάστηκαν ψυχολογικά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν όρια όταν θίγεται η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου.