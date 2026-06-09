Τσουβέλας: «Οι άνθρωποί μας δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι ανεκτικοί σε τοξικότητα και χυδαία σχόλια»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για ακόμη μία φορά υπερασπίστηκε τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, μετά τα σχόλια για την ηλικία και την εμφάνισή της που δέχτηκε από χρήστες του διαδικτύου.

«Δεν έχω στεναχωρηθεί, εγώ πήρα απλά τα μέτρα μου, γιατί δεν είναι ανάγκη άνθρωποι που είναι δίπλα μας, επειδή εμείς μπορεί να είμαστε αυτή την περίοδο στα φώτα της δημοσιότητας, να είναι υποχρεωμένοι να είναι ανεκτικοί σε τοξικότητα και χυδαία σχόλια. Εγώ δεν δέχομαι το γεγονός ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο, άρα το δέχεσαι. Όλοι εμείς εδώ κάνουμε μια δουλειά και είμαστε όλοι δημόσια πρόσωπα εν δυνάμει. Δηλαδή τώρα να έρθω εγώ κάτω από το δικό σου σπίτι και να λέω η γιαγιά σου είναι άσχημη, η μάνα σου… Δεν είναι ωραία όλα αυτά και γι’ αυτό έλαβα τα μέτρα μου για να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει.

Δεν είμαι εγώ μόνο σύντροφός της Εύας, είναι και το αντίθετο, είναι κι εκείνη δική μου σύντροφος κι εγώ δικός της. Πάντα μιλάμε με τους ανθρώπους από την ίδια αφετηρία, τότε μόνο έχουν όλα νόημα. Να μην τα βλέπουμε λίγο προσωποκεντρικά, επειδή εμείς μπορεί αυτή την περίοδο να είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας», είπε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».

«Είμαι υπέρ του γάμου»

Ο Τσουβέλας αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει με τον θεσμό του γάμου. «Η αλήθεια είναι ότι ως παπαδοπαίδι, είμαι υπέρ του γάμου. Τι θα κάνει κι ο πατέρας μου δηλαδή; Είμαι υπέρ δύο άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τον τρόπο που θέλουν αυτοί».