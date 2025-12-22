ΤτΕ: Ιστορικό ρεκόρ για τη χρυσή λίρα – Για πρώτη φορά στα 1.000€ λίγο πριν τις γιορτές

Ιστορικό ορόσημο καταγράφεται στην αγορά χρυσού, καθώς για πρώτη φορά η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος άγγιξε τα 1.000 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς έχει ήδη ξεπεράσει τα 853 ευρώ, την ώρα που το πολύτιμο μέταλλο «τρέχει» με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου.

Λίγο πριν το κλείσιμο των αγορών για τα Χριστούγεννα, ο χρυσός εκτινάχθηκε πάνω από τα 4.440 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν στροφή της Federal Reserve σε μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Το ράλι δεν περιορίστηκε μόνο στον χρυσό. Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε ημερήσια άνοδο έως και 1,9%, σπάζοντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 4.381 δολαρίων που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο, ενώ το ασήμι ενισχύθηκε έως και 3,4%, κλείνοντας στα 70 δολάρια ανά ουγγιά.

Ρεκόρ απόδοσης 47ετίας

Η φετινή πορεία του χρυσού έχει διαψεύσει ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές, καθώς καταγράφει την ισχυρότερη ετήσια απόδοση από το 1979, με συνολικά κέρδη που αγγίζουν το 70%. Καταλυτικό ρόλο παίζουν η νομισματική χαλάρωση που προωθείται από τις ΗΠΑ, οι γεωπολιτικές εντάσεις –από τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας έως τις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας– αλλά και οι αυξημένες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως.



Το θετικό κλίμα αποτυπώνεται και στα ETFs χρυσού, τα οποία καταγράφουν ισχυρές εισροές για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το πολύτιμο μέταλλο παραμένει «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας.



Παρά τις κατά καιρούς ανησυχίες στις αγορές, ο χρυσός έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικός, καθώς κάθε διόρθωση απορροφάται γρήγορα. Οι αναλυτές διατηρούν έντονα θετικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια. Ενδεικτικά, η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και το 2026, εκτιμώντας ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά.