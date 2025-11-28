TÜV Report 2026: Ένα στα πέντε οχήματα κόβεται – Τι δείχνουν τα γερμανικά και ελληνικά ΚΤΕΟ

TÜV Report 2026: Ένα στα πέντε αυτοκίνητα αποτυγχάνει στον τεχνικό έλεγχο – Τα ηλεκτρικά οχήματα κερδίζουν έδαφος στην αξιοπιστία, αλλά όχι όλα. Τι δείχνουν και τα ελληνικά ΚΤΕΟ.

Η τεχνική κατάσταση των οχημάτων που κυκλοφορούν στη Γερμανία φαίνεται να επιδεινώνεται, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του TÜV Report. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 21,5% των αυτοκινήτων που υποβλήθηκαν σε κύριο τεχνικό έλεγχο παρουσίασε σοβαρές ή επικίνδυνες βλάβες, ποσοστό αυξημένο κατά 0,9 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, το 12,3% εμφάνισε μικρότερης σημασίας ελλείψεις, ενώ μόνο το 66,1% πέρασε τον έλεγχο χωρίς κανένα πρόβλημα – το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και εννέα χρόνια. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς και δημοσιευμένα στοιχεία των Ιδιωτικών και Δημόσιων ΚΤΕΟ, περίπου 18–20% των επιβατικών οχημάτων αποτυγχάνει στον πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ λόγω σοβαρών ελαττωμάτων, ενώ σχεδόν 30% σημειώνει κάποια μορφή έλλειψης που απαιτεί επανέλεγχο. Ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών αυτοκινήτων κυμαίνεται πλέον πάνω από τα 12,5 χρόνια, σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό, γεγονός που επιβαρύνει την εικόνα ασφάλειας.

Στη Γερμανία, ο TÜV αποδίδει τη χειροτέρευση στην προχωρημένη γήρανση του στόλου. Το μέσο όχημα έχει ηλικία 10,6 ετών, από 9 έτη το 2015. Όπως εξήγησε ο Dr. Joachim Bühler, διευθύνων σύμβουλος του TÜV Association, το γήρας του στόλου «αναιρεί πολλά από τα τεχνολογικά οφέλη που έχουν επιτευχθεί σε θέματα ασφάλειας».

Ηλεκτρικά οχήματα: Πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη αξιολόγηση στον TÜV Report

Για πρώτη φορά η έκθεση του TÜV εξετάζει σε τόσο μεγάλη κλίμακα ηλεκτρικά οχήματα, με 18 μοντέλα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης να αξιολογούνται. Η διεύρυνση της λίστας συνδέεται με την αυξανόμενη σημασία της αγοράς μεταχειρισμένων EV, καθώς οι τιμές πέφτουν και η εμπιστοσύνη των οδηγών ενισχύεται.

Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα: Mini Cooper SE με ποσοστό ελαττωμάτων 3,5%, Audi Q4 e-tron με 4,0% και Fiat 500e με 4,2%.

Στο μεσαίο εύρος βρίσκονται τα Volkswagen ID.3 (5,5%) και ID.4/ID.5 (6,1%).

Χειρότερη εικόνα παρουσίασε το Dacia Spring με 13%. Πολύ κάτω στην κατάταξη για οχήματα ηλικίας δύο έως τριών ετών βρίσκονται τα Tesla. Το Model Y καταγράφει 17,3%, ενώ το Model 3 φτάνει το 13,1%. Και τα δύο ελεγχόμενα οχήματα είχαν διανύσει αρκετά χιλιόμετρα (55.000–56.000 χλμ.), στοιχείο που, όπως σημειώνει ο TÜV, αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να κινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις αλλά όχι πάντα χωρίς φθορές.

Οι κυριότερες βλάβες στα Tesla εντοπίστηκαν σε ανάρτηση, δισκόφρενα και φωτισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του TÜV J. Bühler αποδίδει τα προβλήματα τόσο σε αδυναμίες σχεδιασμού όσο και σε ελλιπή συντήρηση.

Τυπικές βλάβες στα ηλεκτρικά: Βάρος μπαταρίας, φρένα και φωτισμός

Ο TÜV επισημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών βλαβών, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή. Το αυξημένο βάρος της μπαταρίας καταπονεί περισσότερο την ανάρτηση, οδηγώντας σε υψηλότερα ποσοστά φθοράς των αξόνων και των ψαλιδιών. Επιπλέον, λόγω της ανάκτησης ενέργειας (regenerative braking), τα φρένα χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά και μπορεί να παρουσιάσουν σκουριά ή μειωμένη λειτουργικότητα.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Peugeot e-208: 2,7% σοβαρές φθορές στα δισκόφρενα

Fiat 500e: αυξημένες παρατηρήσεις στον φωτισμό (1,5%)



Τα Tesla Model 3 και Y συγκεντρώνουν παρατηρήσεις τόσο στα φρένα όσο και στην ανάρτηση, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις.

Συνολικά, ο φωτισμός συνεχίζει να αποτελεί τη συχνότερη αιτία αποτυχίας σε όλα τα οχήματα, ηλεκτρικά και μη. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στατιστικά των ΚΤΕΟ πάνω από 35% των ελλείψεων αφορά φωτισμό και ηλεκτρολογικά, ενώ ακολουθούν τα φρένα με 22% και η ανάρτηση με περίπου 18%.

Όπως επισημαίνει ειδικός του TÜV SÜD: «Οδήγηση, φρένα, φώτα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν εξαίρεση – χρειάζονται συντήρηση όπως όλα τα οχήματα».

Οι μεγάλοι νικητές: Mazda 2 στην κορυφή

Στην ηλικιακή κατηγορία 2–3 ετών, το Mazda 2 ξεχωρίζει ως το πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο με ποσοστό μόλις 2,9% σοβαρών ελλείψεων. Στις υπόλοιπες κατηγορίες ξεχωρίζουν:

VW Golf Sportsvan

VW T-Roc

Mazda CX-3

Mercedes B-Class

VW Touareg

Ανά κατηγορία οχήματος, οι πρώτοι της κατάταξης είναι:

Mini: Fiat 500e

Μικρά: Mazda 2

Compact: BMW

Μεσαία: Mercedes C-Class

SUV: VW T-Roc

Vans: Mercedes B-Class

Οι αδύναμοι παίκτες

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται: Tesla Model Y και BMW Σειρά 5/6 Η BMW Σειρά 5/6 παρουσιάζει υψηλά ποσοστά βλαβών σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, με προβλήματα σε ημιαξόνια, ελατήρια, αμορτισέρ και έλεγχο καυσαερίων. Ένα επιπλέον ζήτημα αφορά το σύστημα ενεργής προστασίας πεζού, καθώς οι αποσβεστήρες του καπό πρέπει να αλλάζονται κάθε πέντε χρόνια, κάτι που συχνά παραλείπεται.

Από την άλλη, η Mercedes κερδίζει για πρώτη φορά τον τίτλο «Νικητής Μακροχρόνιας Ποιότητας», με τα μοντέλα δεκαετίας να παρουσιάζουν μέσο ποσοστό ελαττωμάτων 18,5%, ακολουθούμενη από την Audi (19,2%) και την Toyota (22%).

Όσο γερνούν τα αυτοκίνητα, τόσο αυξάνονται οι βλάβες

Η ηλικία αποδεικνύεται ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου. Στη Γερμανία, μετά τα 5 χρόνια, 1 στα 10 αυτοκίνητα αποτυγχάνει στον έλεγχο, μετά τα 11 χρόνια, το ποσοστό φτάνει το 22,9% και μετά τα 15 χρόνια, εκτινάσσεται στο 32,9%. Περίπου 13,5 εκατομμύρια οχήματα στη Γερμανία είναι πλέον άνω των 15 ετών.

Η Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι ακόμη πιο απαιτητική. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την ηλικιακή δομή του στόλου: Πάνω από 30% των οχημάτων είναι άνω των 15 ετών. Τα παλαιότερα οχήματα εμφανίζουν ποσοστά σοβαρών ελλείψεων που ξεπερνούν το 35%–38% κατά την πρώτη επίσκεψη στο ΚΤΕΟ. Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες οχήματα στην Ελλάδα απορρίπτονται ως επικίνδυνα ή ακατάλληλα για κυκλοφορία, ενώ αρκετές χιλιάδες ακινητοποιούνται άμεσα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Γερμανία.

Ανάγκη για βαθιές αλλαγές: Ο TÜV ζητά εκσυγχρονισμό των ελέγχων

Η ένωση ιδιοκτητών σταθμών TÜV Association ζητά εκτεταμένη αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου, ειδικά λόγω των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης. Ανάμεσα στις προτάσεις του περιλαμβάνονται είναι: Νέο σύστημα ελέγχου υψηλής τάσης για ηλεκτρικά οχήματα, τυποποιημένη μέτρηση της «Κατάστασης Υγείας» (State of Health – SoH) των μπαταριών, ψηφιακό μητρώο οχημάτων με πλήρες ιστορικό, υποχρεωτικός έλεγχος λογισμικού και ενημερώσεων για λόγους κυβερνοασφάλειας. Παρόμοιες συζητήσεις γίνονται και στην Ελλάδα, όπου οι τεχνικοί φορείς επισημαίνουν ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση απαιτεί αλλαγές και στον τρόπο διενέργειας των ΚΤΕΟ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Ο TÜV Report 2026 αποτυπώνει μια σύνθετη εικόνα: Η γήρανση του στόλου στην Ευρώπη, η ανομοιογένεια μεταξύ των ηλεκτρικών μοντέλων και η ανάγκη τακτικής συντήρησης αποδεικνύουν πως η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται ασφάλεια.

Για τους διαχειριστές στόλων και τους οδηγούς, το μήνυμα είναι σαφές: Ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα απαιτούν συστηματικό έλεγχο, ειδικά σε αναρτήσεις, φρένα και φωτισμό. Η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και η ψηφιακή παρακολούθηση των οχημάτων αποτελούν πλέον αναγκαίες προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια και για μια υγιή αγορά μεταχειρισμένων, ιδιαίτερα στον χώρο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.