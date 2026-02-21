Twiggy: Η ντροπιαστική συνέντευξη με τον Γούντι Άλεν και η σκοτεινή πλευρά της δεκαετίας του '60

Το λεπτό της σώμα, τα κοντοκουρεμένα της μαλλιά και η έμφυτη αίσθηση του στυλ, ήταν αρκετά για να γίνει το πρώτο super model της Βρετανίας τη δεκαετία του '60, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Η Twiggy όμως αποκάλυψε ότι κατά την διάρκεια της δεκαετίας που διαμόρφωσε την καριέρα της, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες.

Η Λέσλι Χόρνμπι - όπως είναι το πραγματικό της όνομα - μίλησε για μια από αυτές... Συναντήθηκε τηλεοπτικά με τον θρύλο της κωμωδίας Γούντι Άλεν όταν ήταν 17 ετών και επισκεπτόταν την Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά, όμως δεν γνώριζε ότι εκείνος ήθελε να εκμεταλλευτεί τα δημοφιλή στερεότυπα και να παρουσιάσει το μοντέλο ως ανενημέρωτο.

Τον έβαλα στη θέση του...

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ζήτησε λοιπόν από την σαστισμένη Twiggy να κατονομάσει τον αγαπημένο της φιλόσοφο. Σκεπτόμενη αμήχανα την ερώτηση εκείνη του απάντησε: «Δεν έχω. Ποιος είναι ο δικός σου;» και εκείνος αποκρίθηκε: «Μου αρέσουν όλοι». Η Twiggy συνέχισε λέγοντάς του: ««Ποιους εννοείς; Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Πώς τους λένε;». «Ντρεπόμουν τόσο πολύ,επειδή ήμασταν μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό. Και δεν γνώριζα κανέναν φιλόσοφο. Οπότε όταν τον ρώτησα να μου πει τον αγαπημένο δικό του φιλόσοφο, τον παρακαλούσα στην πραγματικότητα να με βοηθήσει. Κάτι που αρνήθηκε να κάνει. Γι' αυτό και εγώ τον έβαλα στη θέση του», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph, η Τουίγκι, που τώρα είναι 76 ετών.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian για την ίδια συνέντευξη με τον Άλεν το 2025, θυμήθηκε: «Προσπαθούσε να με κάνει να φανώ ηλίθια. Η καρδιά μου βούλιαξε. Θυμάμαι που τον κοίταζα, παρακαλώντας τον με τα μάτια μου να σταματήσει. Αν ήμουν στην ηλικία που ήταν εκείνος, στα 30 μου, δεν θα είχα φερθεί ποτέ έτσι σε κάποιον που ήταν μόλις 17 ετών».