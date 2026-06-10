«Two and a half men»: Ο Τζον Κράιερ αποκαλύπτει ότι ο αξέχαστος ρόλος του πληρώνει ακόμα το ενοίκιο

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιτυχημένο «Two And A Half Men», και ο συμπρωταγωνιστής του Τσάρλι Σιν, Τζον Κράιερ εξακολουθεί να λαμβάνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από την τηλεοπτική σειρά που του επιτρέπει να ζει άνετα. Να θυμίσουμε ότι ο Τσάρλι Σιν έφυγε από τη σειρά εν μέσω διαμάχης το 2011, ενώ ο Τζον Κράιερ παρέμεινε για τέσσερα ακόμη χρόνια μέχρι να τελειώσει και επίσημα.

Και μπορεί ο ρόλος να μην του έδωσε σε καμία περίπτωση την υπέρογκη αμοιβή του συναδέλφου του ( έπαιρνε το 1/3 του μισθού του Τσάρλι Σιν), του έδωσε όμως την πολυτέλεια να μην χρειάζεται ποτέ να ανησυχεί για το πώς θα πληρώσει το ενοίκιό του. «Εξακολουθεί να είναι μια «μηχανή» που παράγει εκπληκτικά πολλά χρήματα», δήλωσε πρόσφατα στην Page Six και εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή με την πάροδο των ετών, κατάφερε να πάρει κάποιο ποσοστό από την σειρά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον διαζευγμένο πατέρα Alan Harper, ο οποίος προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του στην παραθαλάσσια έπαυλη του αδελφού του Charlie Harper, συμπλήρωσε: «Μεταμορφώνει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα σε καθημερινή βάση. Ψάχνω πραγματικά για δουλειά που με κάνει χαρούμενο και συνειδητοποιώ καθημερινά πόσο τυχερός είμαι που μπορώ να το κάνω αυτό.»

Σύμφωνα με το Forbes ο Τσάρλι Σιν κέρδιζε 1,9 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, ενώ ο Τζον Κράιερ - σύμφωνα με το The Hollywood Reporter - αρκετά χρόνια μετά την αποχώρηση του Τσάρλι Σιν από την τηλεοπτική σειρά πήρε αύξηση και έπαιρνε 620.000 δολάρια ανά επεισόδιο.