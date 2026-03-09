Τυχερά νέα για 6 ζώδια σήμερα 9/3: Ημερήσιες προβλέψεις

Η εβδομάδα μας ξεκινά με ευχάριστα νέα, καθώς σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, από το ζώδιο των Ιχθύων συνεργάζεται θετικά με τον Δία από τον Καρκίνο, το πλανήτη της τύχης , της επέκτασης και των ευκαιριών, προσφέροντας θετικές ειδήσεις! Και οι δύο πλανήτες κινούνται φαινομενικά ανάδρομοι, γεγονός που δηλώνει ότι τα τυχερά νέα της ημέρας αφορούν παρελθοντικές υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητες. Μηνύματα και συναντήσεις από το παρελθόν, συμφωνίες που ήταν σε εκκρεμότητες, γνωριμίες που είχαν «παγώσει» φαίνεται ότι αυτή την ημέρα θα επιστρέψουν στο παρόν προσφέροντας χαμόγελα! Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες και οι Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι του 2ου δεκαημέρου!

Κριός – Χαρούμενα νέα στο σπίτι σου!

Ευχάριστα είναι να τα αστρολογικά νέα της ημέρας Κριέ μου, καθώς ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας από το ζώδιο των Ιχθύων, σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο. Και οι δύο πλανήτες είναι φαινομενικά ανάδρομοι, η λύση και η ευκαιρία που προσφέρουν συνδέεται άμεσα με το παρελθόν! Μία είδηση, μία επαφή, ένα νέο, που αφορά ένα ζήτημα του παρελθόντος, του σπιτιού, της οικογένειας ή του ακινήτου σου προσφέρει σήμερα την ανακούφιση, αλλά και την ευκαιρία που περίμενες εδώ και καιρό για να νιώσεις όμορφα! Ένα χαρούμενο νέο στο σπίτι σου, σου προσφέρει χαμόγελα! AstroTip: Το παρελθόν πολλές επιστρέφει στο παρόν για να δοθούν λύσεις!

Ταύρος – Μία συνάντηση που σου δίνει απαντήσεις

Φίλε μου Ταύρε, τα νέα της ημέρας φέρνουν μια γλυκιά ανακούφιση στην ψυχή σου. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Δία, αν και αμφότεροι ανάδρομοι, ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και των κοινωνικών σου επαφών. Μία είδηση από έναν άνθρωπο που είχες καιρό να ακούσεις ή μια συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν, έρχεται για να σου δώσει τη λύση που έψαχνες. Ίσως τώρα καταφέρεις να εκφράσεις όσα ένιωθες και να κλείσεις μια εκκρεμότητα που σε βάραινε. Η επικοινωνία σήμερα γίνεται το «κλειδί» για να νιώσεις και πάλι σίγουρος για τα επόμενα βήματά σου. AstroTip: Οι σωστές κουβέντες λέγονται πάντα την κατάλληλη στιγμή, ακόμα κι αν αργήσουν λίγο!

Δίδυμοι – Οικονομική δικαίωση από τα παλιά

Αγαπητέ μου Δίδυμε, σήμερα το χαμόγελο επιστρέφει στα χείλη σου καθώς ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, σχηματίζει μια υπέροχη όψη με τον Δία. Η αναδρομή τους δείχνει ότι μια οικονομική ευκαιρία ή μια οφειλή που θεωρούσες χαμένη, επανέρχεται στο προσκήνιο για να τακτοποιηθεί. Μπορεί να λάβεις νέα για μια επαγγελματική πρόταση που είχε «παγώσει» ή να βρεις τον τρόπο να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο σου που είχες αφήσει στην άκρη. Είναι η στιγμή που το σύμπαν σου επιστρέφει κάτι που σου χρωστούσε, προσφέροντάς σου την ασφάλεια που χρειάζεσαι για να ηρεμήσεις. AstroTip: Η τύχη συχνά κρύβεται σε όσα προσπεράσαμε· κοίταξε πίσω με προσοχή!

Καρκίνος – Η δεύτερη ευκαιρία που περίμενες

Φίλε μου Καρκίνε, για σένα η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά τυχερή. Με τον Δία να αναδρομεί στο δικό σου ζώδιο και να δέχεται το φιλικό άγγιγμα του Ερμή, νιώθεις ότι η ζωή σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα προσωπικό σου όνειρο. Μια είδηση που αφορά τις σπουδές, ένα ταξίδι ή μια νομική υπόθεση που σε ταλαιπώρησε, έρχεται τώρα με θετικό πρόσημο. Η αισιοδοξία σου αναζωπυρώνεται και συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο. Το παρελθόν σου γίνεται τώρα το σκαλοπάτι για να ανέβεις πιο ψηλά και να δεις το μέλλον με περισσότερο φως. AstroTip: Όταν κλείνει μια πόρτα, το σύμπαν προετοιμάζει ένα παράθυρο με καλύτερη θέα!

Λέων – Εσωτερική γαλήνη και ψυχική ανάταση

Αγαπητέ μου Λέοντα, η σημερινή μέρα λειτουργεί σαν βάλσαμο για την ψυχολογία σου. Το τρίγωνο Ερμή - Δία μέσα από τους πιο «εσωτερικούς» σου οίκους, φέρνει λύσεις σε ζητήματα που σε άγχωναν κρυφά. Μία αποκάλυψη ή μια εσωτερική συνειδητοποίηση σε βοηθά να ξεπεράσεις έναν παλιό φόβο. Ίσως πάλι, μια οικονομική βοήθεια που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, να σου δώσει την ανάσα που χρειαζόσουν. Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω σου το «πρέπει» και να ακούσεις το «θέλω» της ψυχής σου. Η ηρεμία που κερδίζεις σήμερα είναι το πολυτιμότερο δώρο. AstroTip: Η μεγαλύτερη νίκη είναι να τα βρεις με τον εαυτό σου και τις μνήμες σου!

Παρθένος – Σχέσεις που ξαναγεννιούνται

Αγαπημένε μου Παρθένε, ο κυβερνήτης σου ο Ερμής από το απέναντι ζώδιο, σχηματίζει μια μαγική όψη με τον Δία, φέρνοντας ευχάριστες εξελίξεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ένας άνθρωπος από το παρελθόν –ίσως ένας παλιός συνεργάτης ή ένας φίλος καρδιάς– επιστρέφει με μια πρόταση ή μια εξομολόγηση που σε συγκινεί. Οι παρεξηγήσεις λύνονται και οι γέφυρες που είχαν κοπεί, ξαναχτίζονται πάνω σε νέες, πιο ώριμες βάσεις. Μην διστάσεις να κάνεις το πρώτο βήμα για να επανασυνδεθείς με ό,τι αγάπησες. Η χαρά σήμερα κρύβεται στους ανθρώπους που ξέρουν την αληθινή σου διαδρομή. AstroTip: Οι άνθρωποι που ανήκουν στη ζωή μας, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να επιστρέψουν!

Ζυγός – Λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα

Φίλε μου Ζυγέ, τα αστρολογικά νέα της ημέρας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την εξέλιξή σου. Το τρίγωνο του ανάδρομου Ερμή με τον ανάδρομο Δία φέρνει στο προσκήνιο μια επαγγελματική ευκαιρία ή μια πρόταση που είχε μείνει στάσιμη. Ίσως ένας παλιός συνεργάτης επικοινωνήσει μαζί σου για να ολοκληρώσετε κάτι που ξεκινήσατε παλαιότερα. Αυτή η «επιστροφή» σου προσφέρει τη λύση που έψαχνες για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου και να νιώσεις και πάλι δημιουργικός. Η αναγνώριση των κόπων σου από το παρελθόν έρχεται τώρα για να σου χαρίσει ένα μεγάλο χαμόγελο! AstroTip: Η επιμονή σου στις αξίες σου είναι αυτή που φέρνει σήμερα τη δικαίωση!

Σκορπιός – Έμπνευση και χαρά από τα παλιά

Σκορπιέ μου , σήμερα Δευτέρα η επικοινωνία γίνεται η γέφυρα για να νιώσεις και πάλι παιδί! Η όψη Ερμή - Δία ενεργοποιεί τον τομέα της δημιουργικότητας και των αισθηματικών σου, φέρνοντας ευχάριστες ειδήσεις από πρόσωπα που αγαπάς. Μια παλιά ιδέα, ένα καλλιτεχνικό σχέδιο ή ακόμα και ένα φλερτ από το παρελθόν επανέρχεται με τον πιο όμορφο τρόπο, γεμίζοντάς σε αισιοδοξία. Είναι η στιγμή να δώσεις χώρο σε ό,τι σε εκφράζει πραγματικά και να αφήσεις τη διαίσθησή σου να σε οδηγήσει. Η τύχη σου χτυπά την πόρτα μέσα από αναμνήσεις που γίνονται και πάλι ζωντανές! AstroTip: Άνοιξε την καρδιά σου στο «πάλι», γιατί αυτή τη φορά έχει να σου δώσει κάτι μόνιμο!

Τοξότης – Οικογενειακή γαλήνη και οικονομική ανάσα

Αγαπητέ μου Τοξότη, για σήμερα η μέρα φέρνει μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Το τρίγωνο των δύο ανάδρομων πλανητών βοηθά στην επίλυση ενός παλιού ζητήματος που αφορούσε ένα ακίνητο ή μια κληρονομική εκκρεμότητα. Μια είδηση από έναν δικό σου άνθρωπο σε βοηθά να ηρεμήσεις και να νιώσεις ότι οι βάσεις σου είναι και πάλι γερές. Παράλληλα, η ψυχολογία σου ανεβαίνει, καθώς συνειδητοποιείς ότι έχεις τη στήριξη που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Είναι μια μέρα που η θαλπωρή του σπιτιού σου γίνεται το λιμάνι σου. AstroTip: Οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας· φρόντισέ τις και θα δεις τους καρπούς να ανθίζουν!

Αιγόκερως – Συμφωνίες και συναντήσεις με νόημα

Φίλε μου Αιγόκερε, τα νέα της ημέρας είναι εξαιρετικά για τις σχέσεις και την επικοινωνία σου. Μια παλιά πρόταση συνεργασίας ή μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση με έναν σημαντικό άνθρωπο της ζωής σου, επανέρχεται τώρα με πολύ καλύτερες προοπτικές. Ο Ερμής και ο Δίας σου δίνουν την ευκαιρία να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος και να βρεις τη χρυσή τομή σε μια παρεξήγηση. Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα σήμερα θα σου δώσει την πληροφορία που χρειαζόσουν για να νιώσεις σίγουρος για τις αποφάσεις σου. AstroTip: Η σωστή επικοινωνία μπορεί να θεραπεύσει κάθε παλιά πληγή!

Υδροχόος – Οικονομικές ευκαιρίες και πρακτικές λύσεις

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η σημερινή ημέρα φέρνει «δώρα» στον τομέα των οικονομικών σου και της εργασίας σου. Το τρίγωνο Ερμή - Δία δείχνει ότι μια παλιά πηγή εσόδων ή μια επαγγελματική εκκρεμότητα τακτοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως λάβεις μια είδηση για μια πληρωμή που καθυστερούσε ή βρεις μια λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα της δουλειάς που σε ταλαιπωρούσε καιρό. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει, καθώς βλέπεις ότι οι κόποι σου πιάνουν τόπο και το παρελθόν σού προσφέρει τα εφόδια για ένα πιο σταθερό παρόν. AstroTip: Η οργάνωση είναι ο σύμμαχός σου για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που επιστρέφουν!

Ιχθύες – Προσωπική λάμψη και δεύτερες ευκαιρίες

Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σένα η μέρα είναι μαγική, καθώς ο Ερμής από το δικό σου ζώδιο συνεργάζεται με τον Δία. Νιώθεις μια απίστευτη ανάγκη να εκφραστείς και το σύμπαν σου στέλνει τα κατάλληλα πρόσωπα από το παρελθόν για να σε ακούσουν. Μια προσωπική σου επιθυμία που είχες αφήσει στην άκρη, βρίσκει τώρα τον δρόμο για να πραγματοποιηθεί. Είτε πρόκειται για μια αισθηματική επανασύνδεση είτε για μια νέα αρχή σε κάτι παλιό, η χαρά που νιώθεις είναι αυθεντική. Η τύχη είναι με το μέρος σου, αρκεί να εμπιστευτείς τη φωνή της καρδιάς σου που ήξερε πάντα την αλήθεια. AstroTip: Είσαι ο πρωταγωνιστής της ζωής σου,μη φοβάσαι να διεκδικήσεις το «μαζί» που ονειρεύτηκες!