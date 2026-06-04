Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στήνουν σκευωρία με πλαστά στοιχεία εις βάρος μου για να με εξοντώσουν»

Για «συμβόλαιο εκτέλεσης» από την «εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ » κάνει λόγο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, αποκαλύπτοντας διαλόγους-φωτιά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε μια δημόσια καταγγελία προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Αντώνη Βαγιάνου.

Με μια μακροσκελή δήλωση, κάνει λόγο για μια εν εξελίξει επιχείρηση σπίλωσης, παγίδευσης και κατασκευής ενοχοποιητικών στοιχείων εις βάρος της, φωτογραφίζοντας ως υπαίτιους τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, και διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού που πλέον έχουν μετακινηθεί σε θέσεις ευθύνης στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ίδια, η μεθόδευση αυτή εκτελείται μέσω της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και αποτελεί ένα ακόμη «συμβόλαιο εκτέλεσης» της ομάδας που λειτούργησε γύρω από τον Οργανισμό.

Το «σκηνοθετημένο» άνοιγμα του ερμαρίου και η μαρτυρία του δικαστικού επιμελητή

Απαντώντας στους ισχυρισμούς περί «κρυμμένων» αποφάσεων σε ντουλάπι του γραφείου της, η κ. Τυχεροπούλου παραθέτει ακλόνητα στοιχεία που, όπως τονίζει, βρίσκονται ήδη σε γνώση των διωκτικών αρχών: « Ο ίδιος ο δικαστικός επιμελητής που κλήθηκε από τη Διοίκηση Μπαμπασίδη βεβαιώνει εγγράφως ότι βρήκε το ερμάριο 12 ήδη ανοιχτό. Όταν ρώτησε ποιος το άνοιξε, ο κ. Μπαμπασίδης παραδέχθηκε ότι παραβιάστηκε νωρίτερα με εντολή του, παρουσία κλειδαρά και τεσσάρων στελεχών», αναφέρει.

Η κ. Τυχεροπούλου υπογραμμίζει ότι υπάλληλοι του Οργανισμού αλλοίωσαν το περιεχόμενο του ερμαρίου πριν την άφιξη του επιμελητή για να «φυτεύσουν» στοιχεία. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη υποβάλει μήνυση, καθώς εκεί φυλάσσονταν προσωπικά της αντικείμενα αλλά και απόρρητα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως αναφέρει στη δήλωση της, στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνεται διάλογος (21.10.2024), όπου ο κ. Μπαμπασίδης ομολογεί ότι στέλεχος έβλεπε «κρυφά και κλεφτά» το ντουλάπι τέσσερις ημέρες πριν, μιλώντας κυνικά για «μπόμπες» που θα σκάσουν για «να τελειώσουνε». Το δε βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει το σκηνοθετημένο κόψιμο λουκέτου που είχε τοποθετηθεί εκ των υστέρων.

Τι λέει για τις 12 ιεραρχικές προσφυγές

Αναφορικά με το επιχείρημα ότι «έκρυβε» 12 ιεραρχικές προσφυγές, η κ. Τυχεροπούλου ξεκαθαρίζει ότι επρόκειτο για αποφάσεις με κανονικό αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες βρίσκονταν στο Γραφείο Διοίκησης και τελούσαν σε πλήρη γνώση της υπηρεσίας.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν τη δικαίωση νόμιμων παραγωγών (με πλήρη δικαιολογητικά, Ε9 και μισθωτήρια) και έφεραν τις υπογραφές δύο υφισταμένων της, καθώς και του τότε Προέδρου του Οργανισμού. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μπαμπασίδης επέλεξε να στραφεί πειθαρχικά και ποινικά αποκλειστικά εναντίον της.

Νέοι διάλογοι

Στην καταγγελία της, η κ Τυχεροπούλου αναφέρει ότι μία από τις επίμαχες αποφάσεις είχε συνυπογραφεί και από τον ίδιο τον κ. Μπαμπασίδη, ο οποίος στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση εναντίον της κ. Τυχεροπούλου, ισχυριζόμενος ότι η έγκρισή της ήταν παράνομη.

Στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, και δίνει στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται ένας διάλογος διάλογος μεταξύ του κ. Μπαμπασίδη και Διευθυντικού Στελέχους (νυν της ΑΑΔΕ), όπου σχεδιάζουν να παραπλανήσουν τις αρχές καταθέτοντας σχέδιο αντί για το πρωτότυπο έγγραφο:

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: […] Μόνο ο Γ [αναφέρεται το όνομα του παραγωγού] είναι ένα θέμα τώρα δεν ξέρω.

Στέλεχος: Δεν πειράζει μην αγχώνεσαι με αυτό.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε πώς το αιτιολογείς μην αγχώνεσαι με αυτό;

Στέλεχος: Επειδή έχει την υπογραφή σου;

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε; Ναι.

Στέλεχος: Ε θα βάλουμε το σχέδιο δεν θα βάλουμε το πρωτότυπο. (σ.σ. εννοεί στη μήνυση που πράγματι κατέθεσε ο Μπαμπασίδης εναντίον μου, στην οποία με κατηγορεί ότι έκανα παράνομα δεκτές τάχα ιεραρχικές προσφυγές, μεταξύ των οποίων και του συγκεκριμένου παραγωγού…)

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ναι αλλά αφού γράφει μέσα πρωτότυπο δεν γράφει στην λίστα;

Στέλεχος: (Ακατάληπτο περιεχόμενο) ντάξει.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε πώς να το κάνω;

Στέλεχος: Θα το φτιάξουμε. Κυριάκο θα το φτιάξουμε. Ας το βάλουμε το τέτοιο. Θα βάλουμε το Γ. τον γράψαμε δεν μπορείς να μην τον γράψουμε.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: (Ακατάληπτο περιεχόμενο).

Στέλεχος: Τον γράψαμε ντάξει αλλά θα τον ε θα έχουμε μέσα το ακριβές αντίγραφο από τώρα μην αγχώνεσαι. Δεν φαίνεται η υπογραφή σου πουθενά.

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Τέλος πάντων.»

Στόχος η εξόντωσή μου πριν από τη μεγάλη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κ. Τυχεροπούλου εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων φαίνεται να αναπαράγει αυτές τις κατασκευασμένες κατηγορίες, παραλληλίζοντας την υπόθεση με τις διώξεις κατά του συνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, που κατέπεσαν.

Τέλος, συνδέει ευθέως τη νέα αυτή επίθεση με το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μιας από τις σοβαρότερες υποθέσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η ίδια έχει κληθεί να καταθέσει ως βασική μάρτυρας. «Η ίδια προσπάθεια απονομιμοποίησης και ενοχοποίησής μου είχε μεθοδευτεί μέσω αντίστοιχων διώξεων και πριν την έναρξη της ίδιας δίκης σε πρώτο βαθμό», καταλήγει η δήλωση.