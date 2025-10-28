Τυφώνας Melissa: Άφησε πίσω του συντρίμμια στη Τζαμάικα και κατευθύνεται προς την Κούβα

Το μάτι του κυκλώνα Melissa πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (28/10) το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

«Το μάτι του κυκλώνα Melissa εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Σημειώνεται, μάλιστα, πως ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.

Πάνω από 300 χλμ/ώρα οι ριπές ανέμων

Ο τυφώνας Melissa έφτασε στην κατηγορία 5 - την υψηλότερη δυνατή - με ριπές ανέμων που υπερβαίνουν τα 300 χλμ/ώρα, μια ταχύτητα που σπάει πολλά ρεκόρ για την περιοχή.

Το κέντρο του κυκλώνα αναμένεται να «χτυπήσει» τις νότιες ακτές της Τζαμάικα, με προγνώσεις για κύματα εισβολής θάλασσας (storm surge) έως 4 μέτρων, βροχοπτώσεις που σε τοπικά σημεία μπορεί να αγγίξουν τα 70+ cm και καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για «καταστροφή σε αργή κίνηση» επειδή ο κυκλώνας κινείται αργά, τα φαινόμενα (άνεμοι, βροχή, κύματα) θα πλήξουν τις ίδιες περιοχές για μεγάλη ώρα.



Ο τυφώνας Melissa όπως φαίνεται αυτή την ώρα από την Κούβα / Reuters

Τραγικές οι επιπτώσεις που άφησε στο διάβα του

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, κάνει λόγο για 7 νεκρούς στη Τζαμάικα. Η κυβέρνηση είχε ενεργοποιήσει εκκενώσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου και έχει ανοίξει πάνω από 800 καταφύγια για τους κατοίκους.



Ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Andrew Holness, προειδοποίησε πως «δεν υπάρχει υποδομή στην περιοχή που να αντέχει έναν κυκλώνα κατηγορίας 5».



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα μπορεί να επηρεαστούν άμεσα, σε μια χώρα που μεγέθους με εκείνη της Τζαμάικα κάθε πλήγμα αποκτά τεράστιες συνέπειες.

Πέραν της άμεσης απειλής για ανθρώπινες ζωές και υποδομές, η οικονομία της Τζαμάικα, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, δέχεται ένα βαρύ πλήγμα: ξενοδοχεία, παραλίες, τουριστικές υπηρεσίες μπορεί να βιώσουν φθορά που θα διαρκέσει.

«Μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες για να καταγράψουμε πλήρως το μέγεθος όσων συμβαίνουν εδώ και όσων θα συμβούν μέσα στις επόμενες ώρες», δήλωσε ο Μάικλ Μπρέναν, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ.