Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος στο Τυμπάκι, Γιάννης Χριστάκης, παππούς του αδικοχαμένου Ραφαήλ

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλιός κουρέας στο Τυμπάκι Ηρακλείου, Γιάννης Χριστάκης. Όπως γράφει στο Facebook το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, ήταν γνωστός ως «Κουρέας» και είχε βιώσει τη δυσβάστακτη απώλεια δύο εγγονών του. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.



Όπως έγραψε ως αποχαιρετισμό στον πεθερό του ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης:



«Καλό ταξίδι… Έφυγες με δύο μεγάλους καημούς… Τώρα θα είσαι ανάμεσα στους εγγονούς σου που τόσο αγάπησες… να μου τους φιλήσεις και ειδικά το Ραφαλιό μου!».



Από την πλευρά της, η κόρη του 86χρονου, Ειρήνη, έγραψε:



«Καλό σου ταξίδι στο φως, αγαπημένε μου πατέρα… Ήσουν ένας καλός και τίμιος άνθρωπος που χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα… Τώρα είσαι με τα αγαπημένα σου εγγόνια που τόσο σου έλειψαν…».



Η κηδεία του Γιάννη Χριστάκη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης.

