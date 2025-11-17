«Τύμπανα πολέμου» στη Βενεζουέλα: Στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ - Στο στόχαστρο ο Μαδούρο

Έφτασε το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην Καραϊβική ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξη συγκεκριμένου καρτέλ και του Νικολάς Μαδούρο στη λίστα τρομοκρατών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Χαρακτηρισμός του «Cartel de los Soles» ως Τρομοκρατικού Οργανισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών σκοπεύει να χαρακτηρίσει το Cartel de los Soles ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (FTO), με ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου 2025.

Με έδρα τη Βενεζουέλα, το Cartel de los Soles διευθύνεται από τον Nicolás Maduro και άλλα υψηλόβαθμα άτομα του παράνομου καθεστώτος Maduro, τα οποία έχουν διαφθείρει τον στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία της Βενεζουέλας. Ούτε ο Maduro ούτε οι φίλοι του εκπροσωπούν τη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Το Cartel de los Soles από και σε συνεργασία με άλλες χαρακτηρισμένες FTO, συμπεριλαμβανομένων των Tren de Aragua και Sinaloa Cartel, είναι υπεύθυνο για την τρομοκρατική βία σε όλο το ημισφαίριό μας, καθώς και για τη διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να προστατεύσουν τα εθνικά μας συμφέροντα ασφαλείας και να αρνηθούν τη χρηματοδότηση και τους πόρους των ναρκο-τρομοκρατών».