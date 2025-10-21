«Τυριά πιο ακριβά κι από το κρέας» Ξεπερνούν ακόμα και το κατώτατο ημερομίσθιο των 39,30 ευρώ

Στα ύψη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των τυριών που «περιμένουν» τους καταναλωτές στις βιτρίνες των σούπερ μάρκετ . Κάποια από αυτά κοστίζουν όσο το κατώτατο ημερομίσθιο των 39,30 ευρώ και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, το ξεπερνούν κιόλας κατά πολύ! H εικόνα που καταγράψαμε στο ράφι, μαρτυρά την ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί απ’ ότι φαίνεται ο κανόνας είναι οι τσουχτερές τιμές, ενώ οι εξαίρεση είναι οι χαμηλότερες, σε τυριά όπως για παράδειγμα το ανθότυρο.

Συγκεκριμένα για τα παραδοσιακά ελληνικά τυριά που σερβίρονται στο ελληνικό τραπέζι, οι τιμές τα καθιστούν απλησίαστα για τον Έλληνα καταναλωτή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα (για εγχώρια και μη) ανά κιλό:

Φέτα: Ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά τυριά, το σήμα κατατεθέν θα το χαρακτήριζε κανείς, αφού αποτελεί τυροκομικό προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, έχει φτάσει να πωλείται ακόμη και προς 17 ευρώ το κιλό! Πάνω από 20 ευρώ αν πρόκειται για βιολογικό τυρί, 25 ευρώ αν παράγεται από βουβαλίσιο γάλα! Πιο «χαμηλό προφίλ» από τις περιπτώσεις που καταγράψαμε, διατηρεί η φέτα ΠΟΠ Αρκαδίας με την τιμή να φτάνει στα 9,99 ευρώ.

Γραβιέρα: Κατά μέσο όρο κυμαίνεται γύρω στα 20 με 22 ευρώ, όμως ανάλογα με την ωρίμανση, την ποιότητα και την προέλευση προσφέρεται σε αρκετές περιπτώσεις μεταξύ 25-35 ευρώ το κιλό!

Κεφαλοτύρι: Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται κι αυτό το είδος, αφού έχει επίσης αγγίξει τα 20 ευρώ το κιλό, ωστόσο φτάνει ακόμη και τα 25 ευρώ.

Κατσικίσιο: Κι αυτό στα ύψη. Οι τιμές που καταγράψαμε κυμαίνονται μεταξύ 11,99 και 55,33 ευρώ!

Gouda: Η τιμή ξεκινά από τα 14,29 και εκτοξεύεται μέχρι τα 32,25 ευρώ ανά κιλό.

Cheddar: Από 22-29 ευρώ για τις πιο κλασικές επιλογές, στα 34,50 με μπαχαρικά.

Παρμεζάνα: Αποτελεί ούτως ή άλλως μια ακριβή επιλογή. Έτσι οι τιμές ξεκινούν από 25 ευρώ το κιλό και «πετούν» μέχρι και τα 47 ευρώ, ανάλογα με την ωρίμανση και την ποιότητα.

Ανθότυρο: Κι ερχόμαστε στην πιο «σεμνή» ίσως, επιλογή, αφού η τιμή στο συγκεκριμένο τυρί κυμαίνεται μεταξύ 6-12 ευρώ. Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ στην περίπτωση του βιολογικού.

PEXELS

Γι αυτό ακριβαίνουν τα τυριά…

Τιμές που έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη με αποτέλεσμα να γίνονται απλησίαστες για τον Έλληνα καταναλωτή που βλέπει το εισόδημα του -λόγω ακρίβειας- να συρρικνώνεται, δηλώνει στο Flash.gr ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, δικηγόρος και Εκπρόσωπος του Νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών και μας εξηγεί τόσο το «γιατί» οδηγούμαστε σ’ ένα ντόμινο αυξήσεων όσο και το αποτέλεσμα αυτών των ανατιμήσεων…

«Τα ελληνικά νοικοκυριά, πιέζονται πάρα πολύ και για διάφορους λόγους. Έχουμε το πρόβλημα της μείωσης των κοπαδιών και της ευλογιάς. Έχουμε και το πρόβλημα στα εισαγόμενα, είτε στα γαλακτοκομικά, είτε στο βόειο κρέας. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των τιμών σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως την αύξηση του εργατικού κόστους, την αύξηση των πρώτων υλών, την αύξηση για την κτηνοτροφία -μιλάω για τους παραγωγούς- την αύξηση που έχουν στις ζωοτροφές, στην ενέργεια…

Όλο αυτό είναι ένα ντόμινο αυξήσεων που οδηγεί προς τα πάνω διαρκώς την τιμή, με αποτέλεσμα να καταλήγει ο τελευταίος κρίκος αυτής της αλυσίδας που είναι ο καταναλωτής, να έχει πλέον δυσθεώρητες τιμές στο τυρί που φτάνουν σχεδόν σε συντριπτική πλειοψηφία να είναι ακριβότερα ακόμη και από τα εισαγόμενα, που επιβαρύνονται και με το κόσμος μεταφοράς και διάθεσης στην ελληνική επικράτεια. Είναι το πρόβλημα πολύ έντονο όταν φτάνει το κιλό να ξεπερνά τα 20 ευρώ. Να είναι δηλαδή πιο ακριβό από το κρέας.»

«Οι αυξήσεις από το 2020 ξεπερνούν το 30-40%. Το εισόδημα όμως δεν ακολουθεί την ίδια πορεία!»

Το συγκεκριμένο πρόβλημα χτυπά ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι κι οι χαμηλόμισθοι, συμπληρώνει ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι δεν μπορούν να «προσεγγίσουν» πλέον αυτό το είδος, με αποτέλεσμα να στρέφονται είτε σε φθηνότερα προϊόντα, είτε σε χαμηλότερης διατροφικής αξίας με κάποιο υποκατάστατο. Υπάρχουν βεβαίως και οι περιπτώσεις εκείνων που αποκλείουν εντελώς από τη διατροφή τους, τα τυριά…

«Ναι, δεν παίρνουν ή μειώνουν την ποσότητα. Δύο τρόποι είναι, είτε αλλάζουν το προϊόν που παίρνουν, γιατί ξέρετε δυστυχώς σε όλες τις δημοσκοπείς, σε όλες τις έρευνες έχει αποτυπωθεί το εξής…Ότι 9 στους 10 καταναλωτές, ανεξαρτήτου οικονομικής δυνατότητας, πλέον ως μοναδικό κριτήριο έχουν μόνο την τιμή και όχι την ποιότητα. Ή ψάχνουν έναν συνδυασμό ποιότητας και τιμής.

Κι όταν λέμε 9 στους 10, αυτό σαφώς περιλαμβάνει ακόμη και μεσαία στρώματα, όμως περιλαμβάνει και οικονομικά εύρωστες κοινωνικές τάξεις. Δεν μιλάμε μόνο για τους πιο φτωχούς, για το 20% του πλέον φτωχοποιημένου ποσοστού του γενικού πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε και για τη μεσαία τάξη και τους πιο εύπορους. Που κι αυτοί, λόγω ψυχολογίας γενικότερης και κρίσης, όταν βλέπουν ότι έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, περιορίζονται. Γιατί ξέρετε, είναι αθροιστικές όλες αυτές οι αυξήσεις. Δηλαδή από το 2020 που ξεκίνησε το πρόβλημα πολύ έντονα με την πανδημία και μετά, όταν έχουμε κάθε χρόνο αυξήσεις της τάξεως του 10% ή 15% ή ακόμη και 5% ή 6%, αυτές συνολικά ξεπερνούν το 30% ή το 40%. Ναι, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα δεν αυξήθηκε 30% ή 40% μέσα σε 5 χρόνια.»

Pexels

«Οι ανατιμήσεις αυτές τελικά πλήττουν την κτηνοτροφία – Δυσοίωνες προβλέψεις για λουκέτα»

Κι αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα στο ντόμινο των συνεπειών της ακρίβειας. Όλο και περισσότεροι σταματούν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία, με την πρωτογενή παραγωγή -η οποία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά- τονίζει ο Εκπρόσωπος του Νέου ΙΝΚΑ, γιατί πολύ απλά, με την αύξηση των τιμών μειώνεται η κατανάλωση…

«Μα με τη μείωση της ζήτησης, την πτώση της κατανάλωσης, πώς θα διαθέσουν τα προϊόντα τους οι κτηνοτρόφοι; Δεν μπορεί συνέχεια να αυξάνονται οι τιμές, γιατί εν τέλει δεν θα τα αγοράζει κανένας ή θα αγοράζει σε πολύ μικρές ποσότητες. Όταν οδηγούνται λοιπόν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα, κινδυνεύει με κατάρρευση όλο το σύστημα από την πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή σε αυτό το πρόβλημα θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή και σε συνδυασμό με το σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ, με όλες αυτές τις επιπτώσεις του σκανδάλου μέσω της μείωσης των επιδοτήσεων, που θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια. Μπροστά μας είναι τα δύσκολα.

Άρα, πρώτο πρόβλημα, δεν ασχολούνται οι κτηνοτρόφοι. Δεύτερο πρόβλημα, θα έχουμε μείωση των επιδοτήσεων. Μακάρι να βρεθεί κάποιος τρόπος, αλλά μέχρι στιγμής όλες οι ενδείξεις κατατείνουν σε αυτό. Στο ότι θα έχουμε μείωση των επιδοτήσεων, άρα θα πληγεί ακόμα περισσότερο η πρωτογενής παραγωγή και αυτοί ακόμα που θα θέλουν να δουλέψουν πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν. Νομοτελειακά θα συμβεί αυτό. Πλέον, δηλαδή, των αγροτών θα πληγούν ιδιαίτερα και οι κτηνοτρόφοι. Άρα, θα έχουμε ακόμα ακριβότερες τιμές και στα γαλακτοκομικά είδη και στο κρέας. Και συγκεκριμένα στα τυριά για τα οποία μιλάμε.»

Με λίγα λόγια, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κίνδυνος είναι να καταστεί είδος πολυτελείας το τυρί, για την ελληνική οικογένεια που συνηθίζει να το σερβίρει εδώ και δεκαετίες σε περίοπτη θέση, στο οικογενειακό τραπέζι…

Ελένη Ρόκου/Eurokinissi

«Τα επόμενα χρόνια, θα γίνει είδος gourmet. Δυστυχώς. Και δεν βλέπω τρόπο ν’ αλλάξει αυτό. Γιατί όλα αυτά που προαναφέραμε σε συνδυασμό και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης, που έχουν κατηγορήσει και τις αγελάδες και τα βοοειδή, ότι συμμετέχουν σε αυτή τη μείωση, πάμε σε μία μείωση του ζωικού κεφαλαίου πανευρωπαϊκά.

Όσο για τους καταναλωτές, ακόμη κι αν έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού ή τις όποιες μειώσεις στη φορολόγηση και με τις πρόσφατες εξαγγελίες που δεν θα τις δουν άμεσα οι καταναλωτές, θα τις δουν το 2026 κι εκεί θα έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που γίνονται στα προϊόντα. Κι εδώ μιλάμε για προϊόντα και για τρόφιμα. Οι καταναλωτές όμως πιέζονται κι από τις υπηρεσίες, την αύξηση του κόστους στις υπηρεσίες, την αύξηση του κόστους στη στέγη. Είναι πολυσύνθετο, πολυδιάστατο το πρόβλημα της ακρίβειας.»