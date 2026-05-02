Τζακ Γκρίλις: Από τα ψηλά «ταβάνια» της Σίτι, στη καλοπέραση και την απαξίωσή

Ο Τζακ Γκρίλις έχει δώσει αρκετά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να πιστέψουν σε εκείνον από όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Άστον Βίλα. Όμως είναι ένας παίκτης που δεν βάζει το ποδόσφαιρο πάνω από τον εαυτό του και τη καλοπέρασή του και έτσι μοιάζει σαν ένας παίκτης που απλά πλέον «επιβιώνει» μέσα στον χώρο.

Το «The Athletic», έκανε το δικό του αφιέρωμα για τον Άγγλο και μας «ανοίγει» τα μάτια για το τι μπορεί να προσφέρει ο Τζακ στον αθλητισμό.

Από τα «μεγάλα» ονόματα στα μονοπάτια του... αλκοόλ

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο, «Υπήρξε μια εποχή στην καριέρα του Τζακ Γκρίλις που η Marca, η ισπανική αθλητική εφημερίδα, συνήθιζε να δημοσιεύει άρθρα που τον ρωτούσαν αν θα μπορούσε να καταλήξει στο Μπερναμπέου ή στο Καμπ Νόου. Αυτή την εβδομάδα, το ίδιο έντυπο είχε έναν εντελώς διαφορετικό τίτλο. «Ο Γκρίλις, η χαμένη υπόθεση του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι λόγω αλκοόλ», έγραφε».

«Τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό στο πόδι που έβαλε τέλος στη σεζόν του Grealish, η φωτογραφία που τη συνόδευε είχε ήδη γίνει viral. Ένα μπαρ σε ταράτσα στο Μάντσεστερ, ένα τραπέζι γεμάτο με άδεια μπουκάλια και, σωριασμένος στην καρέκλα του, ο πρώτος παίκτης αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στο βρετανικό ποδόσφαιρο, φαινομενικά μακριά από τις νεράιδες».

Ένα συμβάν που δεν άφησε ο Άγγλος να «πέσει» κάτω απαντώντας με post στο ίνσταγκραμ και γράφωντας: «Απρίλιος… Αφήστε με να ζήσω, αλληλούια. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο».

🚨Jack Grealish has responded to recent criticism after photos surfaced of him asleep during a day out in Manchester while his loan side Everton were playing.



The images quickly drew attention online, especially as they appeared around the same time Everton were losing to West… pic.twitter.com/6vuCCNqyUZ — Speedline (@speedlinexx) May 1, 2026

Ο καλός άνθρωπος Τζακ...

Μια καινούρια μέρα με εντελώς διαφορετικό σύνολο εικόνων μας υπενθυμίζουν γιατί τόσος κόσμος λατρεύει τον Γκρίλις και γιατί αξίζει να «σωθεί». «Ποιος δεν απόλαυσε να βλέπει τον Grealish να βιντεοσκοπείται να συναντά αθλητές των Special Olympics; Ποιος δεν θα μπορούσε να εντυπωσιαστεί από το πόσο φυσικός ήταν και γενναιόδωρος με τον χρόνο του, καθώς απέδειξε γιατί ήταν τόσο κατάλληλος για να γίνει πρεσβευτής της βρετανικής ομάδας».

Μας υπενθυμίζουν επίσης τις όμορφες στιγμές με την αδερφή του και πόσο τις απολαμβάνει ο ίδιος. «Με την μικρή μου αδερφή να έχει εγκεφαλική παράλυση, είναι κάτι πολύ κοντά μου», εξήγησε στην κάμερα. «Έχουν τόσο όμορφες προσωπικότητες. Ψυχές, φίλε. Σε κάνει χαρούμενο να βρίσκεσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους».

Η δοκιμή στην Έβερτον και το... αύριο στη Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα για να «συνετίσει» κάπως τον Άγγλο και να τον βοηθήσει κυρίως να βρει τα ποδοσφαιρικά του «πατήματα», τον στέλνει δανεικό στην Έβερτον με την ελπίδα ό,τι θα επιστρέψει διαφορετικός.

Αυτό που τον σταμάτησε από τη σχετικά καλή σεζόν του ήταν εκείνος ο τραυματισμός που τον «κύλησε» ξανά στο ποτό.

Όσο ο Ισπανός παραμένει στον πάγκο των «πολιτών» ο Γκρίλις είναι σχεδόν απίθανο να επιστρέψει και να διεκδικήσει τίτλους. Έχει δείξει ό,τι δε θα αφήσει τη καλοπέρασή του και τη διασκέδασή του στην άκρη, επομένως το «αύριο» του Τζακ δεν είναι μόνο αμφίβολο μόνο για την Αγγλία αλλά και για όλη του τη καριέρα.

Το θέμα είναι αν θελήσει να επιστρέψει στα «καλά» του, «ο Γκρίλις ίσως συνειδητοποιήσει ότι οι συμβουλές του Γκουαρδιόλα, και πολλών άλλων, ήταν πάντα μόνο για το καλό του»;