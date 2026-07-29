Οι καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα αποκτούν νέα διάσταση, καθώς το BBC παρουσιάζει στο ντοκιμαντέρ «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret» νέες μαρτυρίες γυναικών που στρέφονται κατά του Τζάρεντ Λέτο.

Συνολικά τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για φερόμενα ποινικά σεξουαλικά αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν οι ίδιες ήταν ανήλικες.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάζονται

Μία από τις γυναίκες ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός της επιτέθηκε σε μπάνιο μοτέλ όταν εκείνη ήταν 17 ετών, ενώ άλλη καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές σεξουαλικής φύσης όταν ήταν 19 ετών.

Τρίτη γυναίκα αναφέρει πως είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός αδιαφόρησε για το νόμιμο όριο ηλικίας συναίνεσης στην πολιτεία. Παράλληλα, μία τέταρτη γυναίκα καταγγέλλει ότι δεχόταν επανειλημμένα σεξουαλικά και προκλητικά τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Τα στοιχεία που επικαλείται το BBC

Σύμφωνα με το BBC, οι δημοσιογράφοι του επιβεβαίωσαν μέρος των ισχυρισμών μέσω φίλων και συγγενών των γυναικών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάστηκαν φωτογραφίες, μηνύματα και άλλο υλικό που φέρεται να ενισχύει τις μαρτυρίες τους.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρει επίσης ότι έχει στην κατοχή του συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ζητήθηκε από μία εκ των γυναικών να υπογράψει, χωρίς εκείνη να το αποδεχθεί.

Δέκα γυναίκες μιλούν συνολικά

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται συνολικά δέκα γυναίκες, οι οποίες περιγράφουν τις εμπειρίες και τις επαφές που είχαν με τον ηθοποιό και μουσικό. Εννέα από αυτές μιλούν δημόσια για πρώτη φορά.

Παράλληλα, δύο πρώην συνεργάτες του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars υποστηρίζουν ότι το προσωπικό ένιωθε άβολα με τον τρόπο που ο Τζάρεντ Λέτο συναναστρεφόταν νεαρές κοπέλες, αναφέροντας ότι αρκετές φορές καλούνταν στα παρασκήνια, στο καμαρίνι ή στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν ηχογραφήσεις.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και στο παρελθόν

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται περίπου έναν χρόνο μετά τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει η DJ Allie, η οποία είχε ισχυριστεί ότι ο Τζάρεντ Λέτο της επιτέθηκε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών, κάτι που είχε οδηγήσει και άλλες γυναίκες να μιλήσουν δημόσια για τις δικές τους εμπειρίες.

Ο Τζάρεντ Λέτο έχει αρνηθεί στο παρελθόν κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του, ενώ σύμφωνα με το BBC οι εκπρόσωποί του απορρίπτουν και τις νέες καταγγελίες.