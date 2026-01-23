Τζέι Ντι Βανς για σύλληψη 5χρονου από την ICE: «Να αφήσουν ένα παιδί να πεθάνει από το κρύο;»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τη σύλληψη του 5χρονου από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ότι οι ομοσπονδιακές Αρχές κρατούν το αγοράκι, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως θέλει να ρίξει τους τόνους στην πόλη, η οποία πλήττεται από μαζικές διαδηλώσεις για τις βίαιες επιχειρήσεις της ICE.

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε πως η ICE ανέλαβε να φροντίσει τον 5χρονο, μιας και ο πατέρας του τον παράτησε για να γλιτώσει τη σύλληψη. «Μονολόγησα ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;», υποστήριξε, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» αναρωτήθηκε...

Η ICE εδώ και εβδομάδες έχει βάλει στο στόχαστρό της τη Μινεσότα, με στόχο τις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις σκοτώθηκε και η 37χρονη Αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση. Λίγες ημέρες μετά, πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη που αντιστάθηκε στη σύλληψή του ενώ λίγο πιο μετά, συνελήφθη με ακραία βίαιο τρόπο μία γυναίκα με αναπηρία. Οι αστυνομικοί δεν δίστασαν να την τραβήξουν κακήν κακώς μέσα από το όχημά της, τη στιγμή που πήγαινε στον γιατρό της.



«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», προέτρεψε ο Τζέι Ντι Βανς τους κατοίκους της πόλης αλλά «κάντε το ειρηνικά». «Μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς να προκαλείται χάος, όμως αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία των πολιτειακών και των τοπικών Αρχών», τόνισε, καταγγέλλοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν «προστατεύονται».

«Ασφαλώς κάνουμε έρευνα για τα πυρά εναντίον της Ρενέ Γκουντ» αλλά «κατά τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα του κόσμου», διαβεβαίωσε ο Βανς, προσθέτοντας πως «αν κάποιος έκανε κάτι αξιόμεμπτο, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις».



Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι στις 8 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο της Γκουντ, ο Βανς διατεινόταν ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τη σκότωσε, «έχαιρε απόλυτης ασυλίας».

