Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θεωρούνται οι δύο Ρεπουμπλικανοί με τις περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουν τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων ανέδειξαν το πολιτικό βάρος που καλείται να επωμιστεί ο καθένας εξαιτίας των επιλογών που έκανε, ακόμη και όταν αυτές ήταν αντίθετες με τις προσωπικές του θέσεις.

Όπως επισημαίνει το Axios, η αντιδημοφιλία του Τραμπ έχει ήδη κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο. Ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά και η υπόθεση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αναδεικνύουν πόσο δύσκολο θα είναι για τον Βανς ή τον Ρούμπιο να διεκδικήσουν την προεδρία με τη δική τους πολιτική ατζέντα, χωρίς να κουβαλούν τις συνέπειες της θητείας τους δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι πολιτικές ταυτότητες που δοκιμάζονται



Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι Βανς και Ρούμπιο διαφώνησαν με τον Τραμπ σε κρίσιμα ζητήματα. Οι δύο πρόσφατες υποθέσεις αγγίζουν τον πυρήνα της πολιτικής ταυτότητας που έχει οικοδομήσει ο καθένας.

Ο Τζέι Ντι Βανς έχει προβάλει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς Ρεπουμπλικανών, με σαφώς πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Έχει εκφράσει τη δυσπιστία του απέναντι στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να επιλύει τα προβλήματα όλου του κόσμου, ενώ έχει απομακρυνθεί και από την παραδοσιακή γραμμή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την άνευ όρων υποστήριξη του Ισραήλ.

Ο αντιπρόεδρος είχε ταχθεί κατά της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν και, μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, απέδωσε μέρος της ευθύνης για το αποτέλεσμα στον πόλεμο.

Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Ρούμπιο προέρχεται από την παραδοσιακή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζει μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική. Ως γερουσιαστής είχε αναδειχθεί σε ένθερμο επικριτή της Ρωσίας και της Κίνας, με το Πεκίνο να του επιβάλλει κυρώσεις το 2020.

Τον περασμένο Μάιο, μάλιστα, κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος προς την Κίνα, ο Ρούμπιο φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ για τις σχέσεις του Χουάνγκ με πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Οι δύσκολες ισορροπίες



Οι τελευταίες εβδομάδες ανάγκασαν τους δύο πολιτικούς να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερα δημόσιο τρόπο τις συνέπειες της συμμετοχής τους στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κριτική του Βανς για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, τις οποίες συνέδεσε με τον πόλεμο στο Ιράν, προκάλεσε ενόχληση στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ φέρεται να συμφώνησε με τον αντιπρόεδρό του ότι οι ψηφοφόροι δυσανασχέτησαν με την αύξηση των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος. Ωστόσο, φρόντισε να επισημάνει ότι ο Βανς δεν είχε δηλώσει πως η απόφαση για την έναρξη του πολέμου ήταν σωστή.

Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Τραμπ, αν ο πόλεμος άξιζε το πολιτικό κόστος των εκλογικών απωλειών, ο Βανς απέφυγε να πάρει σαφή θέση.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις και ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα το έκανε ξανά. Η δική μου άποψη είναι ότι στόχος και καθήκον μου είναι να στηρίζω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», απάντησε.

Αντίστοιχα δύσκολη ήταν η θέση του Ρούμπιο στην υπόθεση της Nvidia. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο υπουργός Εξωτερικών γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε χωρίς να απαντήσει.

Η στάση του Ρούμπιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια υποστήριξή του στις επιλογές του Τραμπ βρίσκεται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Ο Τζέρι Μπέικερ, αρθρογράφος και πρώην αρχισυντάκτης της Wall Street Journal, σε πρόσφατο άρθρο του κάλεσε τον Ρούμπιο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

«Καθώς γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η πολιτική του [Τραμπ] ντροπιάζει, διαφθείρει και αποδυναμώνει την Αμερική, ο Ρούμπιο αναγκάζεται να συνεχίζει να την εκπροσωπεί, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους αξιοπρεπείς ανθρώπους ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτήν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δύο υποθέσεις που τους φέρνουν σε αντίθετες πλευρές



Η ειρωνεία είναι ότι Βανς και Ρούμπιο βρέθηκαν σε αντίθετα στρατόπεδα τόσο στο ζήτημα του Ιράν όσο και στην υπόθεση της Nvidia.

Στο Ιράν, ο Βανς αντιτάχθηκε στην έναρξη του πολέμου, αλλά έχασε τη μάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Αντίθετα, ο Ρούμπιο υπήρξε και παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της απόφασης του Τραμπ για την επίθεση.

Η στάση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει πολιτικό βαρίδι για τον υπουργό Εξωτερικών σε μια ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα το 2028, εφόσον ο πόλεμος εξακολουθήσει να είναι τόσο αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Στην υπόθεση της Nvidia, ωστόσο, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Βανς φέρεται να βοήθησε τον Τραμπ να εξασφαλίσει την επαναφορά του Χουάνγκ, παρά τις πληροφορίες ότι ο Ρούμπιο είχε προειδοποιήσει τον πρόεδρο για τον επικεφαλής της εταιρείας.

Το 2028 και η δύσκολη απόφαση



Παρά τις εκτιμήσεις για τις πολιτικές τους φιλοδοξίες, κανένας από τους δύο δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Βανς, ωστόσο, θεωρείται εδώ και καιρό το φαβορί για τη διαδοχή του Τραμπ. Σύμφωνα με το Axios, σκοπεύει να περιμένει μέχρι μετά την αλλαγή του χρόνου προτού λάβει τις τελικές του αποφάσεις, ενδεχομένως ακόμη και μέχρι τα τέλη της άνοιξης.

Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία εφόσον είναι υποψήφιος ο Βανς.

Οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει στενή προσωπική σχέση, τόσο κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στη Γερουσία όσο και τώρα, στην κυβέρνηση Τραμπ.

Το πολιτικό τίμημα



Η ανάληψη των κορυφαίων θέσεων του αντιπροέδρου και του υπουργού Εξωτερικών προσέφερε στον Βανς και τον Ρούμπιο σημαντικά πολιτικά πλεονεκτήματα. Τους έφερε στο επίκεντρο της εξουσίας, ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητά τους και τους έδωσε τη δυνατότητα να εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ωστόσο, τα μειονεκτήματα αυτής της επιλογής αρχίζουν πλέον να γίνονται πιο ορατά, καθώς ο Τραμπ εισέρχεται στα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Για τον Βανς και τον Ρούμπιο, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν να διεκδικήσουν τη δική τους πολιτική πορεία το 2028 ή αν θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στις αποφάσεις και τις επιλογές ενός προέδρου, τον οποίο επέλεξαν να υπηρετήσουν ακόμη και όταν διαφωνούσαν μαζί του.