Η Χάντερ Σέιφερ, η 27χρονη τρανς ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Euphoria», βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που συζητιούνται για τον ρόλο της νέας Bond girl. Το περιοδικό Variety τη συμπεριέλαβε σε λίστα με ηθοποιούς που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά.

«Δεν ξέρω ποιος δεν θα ήθελε μια τέτοια ευκαιρία», απάντησε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Blade Runner 2099», ενώ χαρακτήρισε «πολύ ωραία» την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του πράκτορα 007, προσθέτοντας: «Μου αρέσει πολύ».

Variety mentions Hunter Schafer as a potential Bond girl in Denis Villeneuve’s 007 film:



“Schafer is about to level up as one of the stars of the "Blade Runner 2099" series, which will undoubtedly have some intense action scenes… And just imagine the looks on that press tour!” pic.twitter.com/f0Fdkc6PGb — Hunter Schafer Central (@schafercentral) November 16, 2026

Θα μπορούσε να γίνει η πρώτη τρανς Bond girl

Εφόσον επιλεγεί, η Χάντερ Σέιφερ θα μπορούσε να γράψει ιστορία ως η πρώτη τρανς ηθοποιός που θα υποδυθεί ένα από τα κορίτσια του Τζέιμς Μποντ.

Το Variety εκτίμησε ότι η ηθοποιός θα ταίριαζε στον συγκεκριμένο ρόλο, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της στη σειρά «Blade Runner 2099» αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της.

Μάλιστα, το περιοδικό περιέγραψε το ενδεχόμενο να δούμε τη Σέιφερ και τον Πάτινσον να ανταλλάσσουν παιχνιδιάρικες ατάκες με φλερτ, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τους αντιπάλους τους.

Στη λίστα με τις πιθανές επιλογές περιλαμβάνονται επίσης η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ακουστεί και τα ονόματα της Σίντνεϊ Σουίνι, της Μάργκαρετ Κουόλι και της Φλόρενς Πιου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο της νέας Bond girl.

Η επιθυμία της να μην περιορίζεται σε τρανς ρόλους

Η Χάντερ Σέιφερ έχει μιλήσει ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία και την επιθυμία της να υποδύεται διαφορετικούς χαρακτήρες, χωρίς η ταυτότητα φύλου της να καθορίζει τις επιλογές που της προσφέρονται.

Σε συνέντευξή της στο GQ το 2024 είχε εξηγήσει ότι δεν θέλει να περιορίζεται αποκλειστικά σε ρόλους τρανς γυναικών.

«Το βρίσκω τελικά υποτιμητικό για εμένα και για όσα θέλω να κάνω. Δούλεψα τόσο σκληρά για να φτάσω εδώ που βρίσκομαι, ξεπερνώντας αυτές τις πραγματικά δύσκολες φάσεις της μετάβασής μου, και τώρα θέλω απλώς να είμαι ένα κορίτσι και επιτέλους να προχωρήσω», είχε δηλώσει.

Πέρα από το «Euphoria», η ηθοποιός έχει συμμετάσχει στις ταινίες «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» και «Cuckoo», ενώ η πιθανότητα να βρεθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν του 007 έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Ντενί Βιλνέβ, με τη Χάντερ Σέιφερ να παραμένει, προς το παρόν, μία από τις πιθανές επιλογές για τον γυναικείο ρόλο.