Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πάνω από 1 εκ. δολάρια στον έρανο για την οικογένεια του μετά τον θάνατό του

Με τεράστια ανταπόκριση από το κοινό εξελίσσεται η καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του. Το GoFundMe που στήθηκε για τη χήρα του, Κίμπερλι, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια το βράδυ της Τετάρτης (11 Φεβρουαρίου) και ο στόχος αυξήθηκε πλέον στα 1,3 εκατ. δολάρια.

Ο ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τη σειρά Dawson's Creek, πέθανε σε ηλικία 48 ετών έπειτα από μάχη με καρκίνο παχέος εντέρου τρίτου σταδίου. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρει το USMagazine.

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο επί 16 χρόνια, απέκτησε έξι παιδιά: την Ολίβια (2010), τον Τζόσουα (2012), την Άναμπελ (2014), την Εμίλια (2016), τη Γκουέντολιν (2018) και τον Τζερεμάια (2021). Τα χρήματα που συγκεντρώνονται προορίζονται για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ασθένειας του ηθοποιού.

Στην περιγραφή της καμπάνιας αναφέρεται ότι η οικογένεια βρέθηκε «χωρίς οικονομικούς πόρους», καθώς η μακρά και δαπανηρή θεραπεία εξάντλησε τα διαθέσιμα χρήματα. Τονίζεται επίσης ότι οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με «ένα αβέβαιο μέλλον» και προσπαθούν να διατηρήσουν το σπίτι τους και να εξασφαλίσουν στα παιδιά σταθερότητα και συνέχιση της εκπαίδευσής τους.

Βοήθεια και από καλλιτέχνες

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και από τον καλλιτεχνικό χώρο, με γνωστά ονόματα όπως ο Derek Hough, η Ricki Lake και η Busy Philipps να συνεισφέρουν οικονομικά.

Μετά τη δημόσια αποκάλυψη της διάγνωσής του τον Νοέμβριο του 2024, ο ηθοποιός είχε προσπαθήσει να συγκεντρώσει χρήματα για τις θεραπείες του ακόμη και πουλώντας προσωπικά αναμνηστικά από τις παραγωγές Varsity Blues και Dawson’s Creek. Παράλληλα, η συμπρωταγωνίστριά του Michelle Williams είχε διοργανώσει τον Σεπτέμβριο του 2025 μια λαμπερή επανένωση του καστ σε θέατρο του Broadway, με τη συμμετοχή των Joshua Jackson και Katie Holmes, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη θεραπεία του.

Αν και ο ίδιος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ίωσης στο στομάχι, εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ευχαριστώντας φίλους και θαυμαστές για τη στήριξη.

Στην ανακοίνωση του θανάτου του αναφερόταν: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».