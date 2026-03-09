Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Τα σπαρακτικά λόγια της 9χρονης κόρης του «λύγισαν» το instagram

Με αφορμή την ημέρα γενεθλίων του πατέρα της, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από την ζωή πρόσφατα, η 9χρονη κόρη του ζήτησε από την μητέρα της να κάνει ένα βίντεο στο οποίο θα μιλάει για εκείνον και στην συνέχεια να το αναρτήσουν. Όπως και έγινε...

«Γεια σας, με λένε Εμίλια Βαν Ντερ Μπικ. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε όλοι, ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή. Θέλω όμως να μοιραστώ μερικές μικρές συμβουλές – πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς.

Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το πιο σημαντικό πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν. Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα και ξεκινώ πάντα με μια φράση: «Γεια σου, μπαμπά. Μου λείπεις. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σ’ αγαπώ».

Του λέω για τη μέρα μου, για το πώς νιώθω και μιλάω και στην οικογένειά μου για τα συναισθήματά μου. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούει, παρόλο που εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Η μαμά μου μπορεί. Πρέπει απλώς να τους νιώθεις, γιατί βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου. Σε βλέπουν, είναι κομμάτι σου και βρίσκονται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, μαζί με τον Θεό. Και απλώς κλάψε. Κλάψε, κλάψε, κλάψε. Μπορείς να είσαι χαρούμενος που βρίσκονται σε ένα καλό μέρος, μπορείς να είσαι λυπημένος επειδή σου λείπουν. Μπορείς να θυμώνεις, αλλά μην κατηγορείς τον εαυτό σου.

«Και αν κάποιος – ακόμη κι αν αγαπά πολύ τον σκύλο του ή κάποιον δικό του – προσπαθήσει να σου πει: «Ξέρω πώς νιώθεις, εγώ νιώθω χειρότερα», δεν ξέρει. Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα μέσα του και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει πώς πρέπει να νιώθεις. Να λες: «Όχι, δεν ξέρεις πώς νιώθω».

«Είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Και ακόμη κι αν μάθεις ότι κάποιος φεύγει από τη ζωή, είναι εντάξει. Αν δεν φύγει, είναι ένα θαύμα. Αλλά ακόμη κι έτσι, πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Κάτι που μου είχε πει ο μπαμπάς μου είναι πως, αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ήθελε εκείνος – και όπως θέλαμε κι εμείς – και δεν καταφέρει να ζήσει, πρέπει να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα.

Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, ίσως αργότερα στη ζωή, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Μπορεί να μην εμφανίζονται όταν τα θέλεις, αλλά θα έρθουν. Κι αν τελικά κάποιος φύγει από τη ζωή, να θυμάσαι ότι έχει κάποια δουλειά να κάνει στην άλλη πλευρά.

Και κάτι ακόμη που έκανα όταν πέθανε ο μπαμπάς μου: πήρα το καπέλο του. Πάρτε κάτι δικό τους και κρατήστε το. Το καπέλο του μπαμπά μου μυρίζει σαν εκείνον και το αγαπώ τόσο πολύ.

Είμαι περήφανη για τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί τον αγαπούσαν και πολλοί προσευχήθηκαν γι’ αυτόν. Ήταν αγαπητός σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και επίσης, αν κάνατε δωρεά στον έρανο για την Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα και πραγματικά… έμεινα άφωνη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου» ήταν τα λόγια της μικρούλας που συγκίνησαν όποιον την άκουσε.