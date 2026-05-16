Τζέκο: «Έδειξα την τουρκική σημαία στο Καραϊσκάκης γιατί είναι ο μεγαλύτερός τους φόβος»

Ο Έντιν Τζέκο επανέφερε στο προσκήνιο ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, δίνοντας μάλιστα μία απάντηση με ξεκάθαρα προκλητικό ύφος.

Ο Βόσνιος επιθετικός μίλησε στην «La Gazzetta dello Sport» για τη στιγμή κατά την οποία είχε δείξει την τουρκική σημαία προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, στη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για το UEFA Europa Conference League το 2024.

Αντί να προσπαθήσει να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από το περιστατικό, ο Τζέκο επέλεξε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, εξηγώντας πως η αντίδρασή του προήλθε μετά από προκλήσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε από την εξέδρα.

Ο 40χρονος φορ χαρακτήρισε μάλιστα την τουρκική σημαία ως «τον μεγαλύτερό τους φόβο», προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων με τις δηλώσεις του.

«Μας προκάλεσαν, κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο έμπειρος επιθετικός.

Οι δηλώσεις του αναμένεται να συζητηθούν έντονα, καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ήδη δημιουργήσει μεγάλη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων μετά τα παιχνίδια της περσινής σεζόν.