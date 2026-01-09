Τζένη Διαγούπη: «Πρόσφατα βίωσα έναν έρωτα και μου άρεσε πολύ... ήρθε και με βρήκε»

Η Τζένη Διαγούπη έζησε έναν δυνατό έρωτα και τον εξομολογήθηκε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και πιο αναλυτικά για την προσωπική της ζωή.

«Δεν έχω συγκατοικήσει στο ίδιο σπίτι με άλλον άνθρωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μικρό διάστημα ναι. Ο μεγάλος έρωτας μπορεί να είναι και παρακάτω. Μέχρι στιγμής έχω βιώσει κάτι που μου άρεσε πολύ, αλλά περιμένω και το παρακάτω. Ωραία ήταν. Ήταν πρόσφατο. Δεν το προσέγγισα, ήρθε και με βρήκε. Κατακούτελα δε ξέρω τι σημαίνει, αλλά ήρθε και με βρήκε. Τώρα δεν υπάρχει» είπε αρχικά.

Και μιλώντας για τον μεγάλο έρωτα είπε: «Δεν ξέρω τι σημαίνει μεγάλος έρωτας. Τι είναι ο μεγάλος έρωτας; Θέλεις έναν άνθρωπο πολύ και βρίσκεστε μαζί για ένα διάστημα. Δε μπορείς χωρίς αυτόν, αλλά τελικά μπορείς, όταν φεύγει αυτός ο «μεγάλος έρωτας». Το να έρθει κάτι άλλο δε το λες, σε βρίσκει μόνο του… Ποιός είναι ο μεγάλος έρωτας; Δε ξέρω τι σημαίνει. Η καψούρα είναι; Όλα έχουν ένα διάστημα όμως, μετά μένει η αγάπη. Το «για πάντα» δεν ισχύει για τίποτα. Είμαστε εμείς για πάντα; Ανατρέπονται τα πράγματα.»

Και συμπλήρωσε: «Προτιμώ να είμαι μόνη μου αν δεν είναι κάτι που να μου αρέσει εμένα και να με καλύπτει. Δεν την έχω βάλει σε δεύτερη μοίρα την προσωπική μου ζωή, έτσι φαίνεται, αλλά δεν ισχύει. Προσπαθώ τα προσωπικά μου να είναι σε μια διαφορετική βάση. Το ότι εσείς δεν ξέρετε την προσωπική μου ζωή, δε σημαίνει ότι δεν έχω».