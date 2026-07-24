Μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις των τελευταίων ετών παραχώρησε η Τζένη Μπαλατσινού στο περιοδικό Glow. Μακριά από τη λάμψη της τηλεόρασης και τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας, μίλησε για την οικογένειά της, τον Βασίλη Κικίλια, τα παιδιά της και τη ζωή που έχει επιλέξει να χτίσει με διαφορετικές προτεραιότητες.

Με φόντο την αγαπημένη της Πάτμο, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε σκέψεις για τη μητρότητα, τον χρόνο που περνά και τις μικρές στιγμές που, όπως λέει, δίνουν πραγματικό νόημα στην καθημερινότητα.

«Ο Παναγιώτης μου θύμισε να ζω το σήμερα»

Η Τζένη Μπαλατσινού εξομολογήθηκε ότι, όσο κι αν μεγαλώνουν τα παιδιά, η αγωνία μιας μητέρας δεν σταματά ποτέ.

Όπως ανέφερε, ο μικρότερος γιος της, Παναγιώτης, της θύμισε να βλέπει ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, να χαίρεται τις απλές στιγμές και να ζει περισσότερο το παρόν.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ήδη φαντάζεται τον εαυτό της ως γιαγιά, στο σπίτι της στην Πάτμο γεμάτο με παιδιά και εγγόνια, όπου θα τους μαγειρεύει και θα περνούν χρόνο όλοι μαζί.

«Η ευτυχία δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Είναι να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις ότι η ζωή σου έχει νόημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η τρυφερή αναφορά στον Βασίλη Κικίλια

Ιδιαίτερα θερμά μίλησε και για τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, αποκαλύπτοντας πως εκείνος την έκανε να αναθεωρήσει πολλά στη ζωή της.

Όπως είπε, αυτό που θαυμάζει περισσότερο είναι η αφοσίωσή του στους ανθρώπους που αγαπά.

«Ο Βασίλης με έκανε να αναθεωρήσω πολλά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, και αυτό είναι η βάση της σχέσης μας. Ο κόσμος γνωρίζει τον δημόσιο άνθρωπο. Εγώ γνωρίζω τον σύντροφο, τον τρυφερό πατέρα και τον φίλο. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους του», ανέφερε, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με έντονη αίσθηση ευθύνης και ευαισθησία που σπάνια δείχνει δημόσια.

Παρά τις διαφορετικές προσωπικότητές τους, αποκάλυψε πως απολαμβάνουν περισσότερο τις ήρεμες στιγμές στο σπίτι, αστειευόμενη ότι είναι… οι πιο χαρούμενοι όταν ακυρώνεται μια προγραμματισμένη έξοδος.

«Δεν είμαστε άνθρωποι των συνεχών εξόδων· αντίθετα, απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Και μεταξύ μας, όταν ακυρώνεται μία έξοδος, συνήθως είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι! Βέβαια, δεν συμφωνούμε σε όλα και αυτό είναι μάλλον το πιο υγιές. Έχουμε διαφορετικά γούστα, ακόμη και στη μουσική που ακούμε στο αυτοκίνητο. Κάθε διαδρομή είναι μια μικρή διαπραγμάτευση… αλλά τελικά, πάντα βρίσκουμε τον ρυθμό μας…»

«Μεγάλωσα νιώθοντας ότι πάντα κάποιος με παρατηρεί»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη σχέση της με τη δημοσιότητα, εξηγώντας ότι πολλές φορές ένιωσε να χάνει την προσωπική της ελευθερία.

Παραδέχθηκε πως την πλήγωσαν περισσότερο τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τα παιδιά της παρά την ίδια, ενώ υπογράμμισε ότι η κριτική προς τα δημόσια πρόσωπα είναι θεμιτή, όχι όμως η στοχοποίηση των οικογενειών τους.

«Σαφώς και δεν είμαι ελεύθερη, δεν μπορώ να χορέψω ή να τραγουδήσω ελεύθερα, γιατί κάποιο κινητό θα σηκωθεί. Δεν ήμουν ελεύθερη ούτε στο παρελθόν, καθώς μεγάλωσα όλα αυτά τα χρόνια με την αίσθηση ότι πάντα κάποιος με παρατηρεί… Μπαίνω σε ασανσέρ με κάποιον άλλον και πολλές φορές, ακόμη και τώρα, μετά τόσα χρόνια, νιώθω άβολα (γέλια) ή σηκώνομαι να φύγω από την παραλία και γυρίζουν κεφάλια να δουν αν έχω κυτταρίτιδα, αν είμαι λεπτή, αν έβαλα κιλά, οτιδήποτε… Ίσως γι’ αυτό αγαπώ τις απομονωμένες παραλίες... Είναι μεγάλος αγώνας να μη ζεις μέσα από τα βλέμματα και τις προσδοκίες των άλλων»., είπε, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που τη συνοδεύει εδώ και δεκαετίες.

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, η Τζένη Μπαλατσινού δείχνει να έχει βρει τη δική της ισορροπία. Ανάμεσα στην οικογένεια, τη ζωή στην Πάτμο και τις απλές καθημερινές στιγμές, επιλέγει συνειδητά όσα της προσφέρουν ουσιαστική χαρά, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη δημόσια εικόνα.