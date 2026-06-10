LIFE Τζένη Μπαλατσινού Βασίλης Κικίλιας Showbiz

Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό φιλί σε event μόδας που τράβηξε τα βλέμματα

Αχώριστοι και ερωτευμένοι κάνουν μαζί δημόσιες εμφανίσεις και δεν διστάζουν να εκφράζουν την αμοιβαία αγάπη τους...

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
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Φωτεινή Λασπά

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Το fashion event Hautes Grecians 2026, στο οποίο συμμετείχαν καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς σχεδιαστές, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Ιουνίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ.

NDP
NDP

Καταξιωμένοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις συλλογές του και προσωπικότητες από όλους τους χώρους έδωσαν το παρών σε μια βραδιά που συνδύαζε τη μόδα με τον πολιτισμό.

Το ζευγάρι όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις, ήταν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας. Πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους και δεν δίστασαν να χαρίσουν στον φωτογραφικό φακό ένα τρυφερό φιλί. Στην παρέα τους και η Νατάσα Παζαΐτη.

NDP
NDP

Από τα πιο καλοντυμένα ζευγάρια και ο Ιωάννης Παπαζήσης με την Αναστασία Παντούση.

NDP
NDP

Το παρών έδωσε και ο Λάκης Γαβαλάς.

NDP
NDP

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LIFE Τζένη Μπαλατσινού Βασίλης Κικίλιας Showbiz

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