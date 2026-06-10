Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό φιλί σε event μόδας που τράβηξε τα βλέμματα
Αχώριστοι και ερωτευμένοι κάνουν μαζί δημόσιες εμφανίσεις και δεν διστάζουν να εκφράζουν την αμοιβαία αγάπη τους...
Το fashion event Hautes Grecians 2026, στο οποίο συμμετείχαν καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς σχεδιαστές, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Ιουνίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ.
Καταξιωμένοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις συλλογές του και προσωπικότητες από όλους τους χώρους έδωσαν το παρών σε μια βραδιά που συνδύαζε τη μόδα με τον πολιτισμό.
Το ζευγάρι όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις, ήταν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας. Πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους και δεν δίστασαν να χαρίσουν στον φωτογραφικό φακό ένα τρυφερό φιλί. Στην παρέα τους και η Νατάσα Παζαΐτη.
Από τα πιο καλοντυμένα ζευγάρια και ο Ιωάννης Παπαζήσης με την Αναστασία Παντούση.
Το παρών έδωσε και ο Λάκης Γαβαλάς.