Τζένη Μπότση: «Έχω ένα αγκάθι μέσα μου που δεν κάνω θέατρο, αλλά η προτεραιότητα είναι η κόρη μου»

Η Τζένη Μπότση βρέθηκε στον καναπέ του «Buongiorno» και μίλησε για τη δουλειά της και πόσο της αρέσει, ενώ εξέφρασε και τη στεναχώρια της που απέχει από αυτό που αγαπά, όμως θέλει να ρίξει όλο το βάρος και την προσοχή της στην ανατροφή της κόρης της… «Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Έχω ένα αγκάθι μέσα μου που δεν κάνω θέατρο.

Η τελευταία φορά που έπαιξα ήταν όταν η κόρη μου ήταν δύο ετών. Μετά κατάλαβα ότι χάνω τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και είπα πως είναι τόσο σημαντικά αυτά τα χρόνια, για να της δημιουργήσω μνήμες. Αν θυμάται τα παιδικά της Χριστούγεννα; Και το αποφάσισα... Μέχρι να πάει Γ' ή Δ' Δημοτικού. Μετά θα νιώσω την ασφάλεια ότι θα έχει μπει σε έναν δρόμο και θα μπορώ να την αφήσω…

«Δεν έχω απωθημένο»

Ήξερα ότι η Αλίκη θα είναι προτεραιότητα μου, το κάθε παιδί, και ήθελα να κάνω πράγματα στη δουλειά μου. Δεν έχω απωθημένο στη δουλειά. Έχω ανάγκη να δουλέψω, αλλά όχι απωθημένο. Μου λένε τι θέλεις να παίξεις; Δεν με νοιάζει, κάτι ωραίο!

Η απόφαση του να γίνω μαμά έγινε συνειδητά έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά αν είχα περιθώριο χρόνου θα το αργούσα και περισσότερο. Δεν είχα. Κάθε άνθρωπος έχει άλλες ανάγκες. Μπορεί και να μην θέλεις ποτέ. Εγώ έζησα κάποια πράγματα και μου ήρθε μετά…

Αν είναι κάτι να γίνει, άμα δεν το βοηθήσεις, δεν θα γίνει ποτέ! Δεν γίνεται τίποτα μαγικά. Δεν συμβαίνει κάτι, το κάνουμε να συμβεί!»