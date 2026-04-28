Τζένη Θεωνά - Δήμος Αναστασιάδης: Το πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης έστησαν ένα μεγάλο πάρτι, σαν γλέντι για να γιορτάσουν τα 7α γενέθλια του γιου τους Αρίωνα. Το πάρτι είχε στηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε τα παιδιά να παίξουν με την καρδιά τους και να τα δώσουν όλα, ενώ είχε προβλεφθεί εξίσου καλά να περάσουν και οι μεγάλοι που τα συνόδευαν.

«Το πάρτι της ζωής μας. Το ωραιότερο πάρτι που έχουμε κάνει. Ήμασταν όλοι εκεί, οικογένεια και φίλοι. Και όσοι έλειπαν τους νιώθαμε κοντά μας. Πρώτη φορά as a family of four. Γιορτάσαμε το μεγάλο μας αγόρι. Αυτή τη δύναμη που λέμε Αρίωνα. Όλα έμοιαζαν σωστά. Η καρδιά μας ήταν γεμάτη», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στα social media και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από το πάρτι.

«Πρέπει να είναι τα παιδιά γερά και τυχερά»

Στη συνέχεια της ανάρτησής της η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα παιδιά που δεν περνούν καλά και σχολίασε πως πρέπει να κάνουμε έναν κόσμο ασφαλή για όλα εκείνα που ζουν δύσκολα.

«Την επόμενη στιγμή διάβαζα πάλι φρικώδεις ειδήσεις για τα παιδιά. Και ξαφνικά όλα μου φαίνονται παράλογα. Θα προσπαθήσω επιμείνω στη χαρά. Και στην ελπίδα. Να είναι τα παιδιά γερά και τυχερά. Και ο κόσμος μας ασφαλής γι’ αυτά».