Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή ανάρτηση με τους γιους της από το χωριό – «Δεν ξαναβάζουν ούτε ρούχο ούτε παπούτσι»

Ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές απολαμβάνει η Τζένη Θεωνά μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τα δύο τους παιδιά, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο χωριό, με πρωταγωνιστές τους δύο γιους της που απολαμβάνουν την ανεμελιά της φύσης, παίζοντας ξυπόλητοι και ελεύθεροι.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σκέψη που, όπως φάνηκε από τα σχόλια, εξέφρασε πολλούς γονείς.

Με χιούμορ και ειλικρίνεια αναφέρθηκε στην προετοιμασία των οικογενειακών ταξιδιών και στις βαλίτσες που γεμίζουν με δεκάδες πράγματα, τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ.

«Δεν αντέχω τον εαυτό μου που περνάω ενάμιση αιώνα φτιάχνοντας βαλίτσες κι αυτοί με το που φτάνουμε στο χωριό δεν ξαναβάζουν ούτε ρούχο, ούτε παπούτσι. Κι ενώ το ξέρω από πριν, δεν μπορώ να σωθώ απ’ τον εαυτό μου και το προϊόν που έχω σωρεύσει. Less is more και decluttering τώρα. Ας πούμε. Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ωραία δεν είναι όμως;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια και αντιδράσεις, με πολλούς γονείς να παραδέχονται πως έχουν βρεθεί ακριβώς στην ίδια θέση, κουβαλώντας βαλίτσες γεμάτες ρούχα και παπούτσια που τελικά μένουν ανέγγιχτα.

Άλλωστε, όπως φάνηκε και από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η ηθοποιός, τα πιο όμορφα καλοκαίρια των παιδιών δεν χρειάζονται πολλά. Λίγη φύση, ελευθερία, παιχνίδι και ξυπόλητες βόλτες αρκούν για να δημιουργήσουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις.