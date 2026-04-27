«Τζένη Τζένη»: Λαμπερή πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέτρο Πειραιά με πολύ χειροκρότημα - Ποιοι έδωσαν το παρών

Πρεμιέρα είχε πρόσφατα η παράσταση «Τζένη Τζένη» και πολλοί ήταν αυτοί που τίμησαν τους δημιουργούς με την παρουσία τους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Χρήστος Λούλης - Ζέτα Μακρυπούλια / φωτογραφία NDP

Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

Κωνσταντίνα Μιχαήλ / φωτογραφία NDP

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Χάρις Αλεξίου-Φρόσω Ράλλη-Γιάννης Πρετεντέρης / φωτογραφία NDP

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ιωάννα Μαυρέα-Γιάννης Κότσιφας-Κώστας Μπερικόπουλος-Ζέτα Μακρυπούλια-Χάρις Αλεξίου-Αλέξανδρος Σκουρλέτης / φωτογραφία NDP

Το καστ απαρτίζεται από τους: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου

Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Σκουρλέτης. Ιωάννα Μπιτούνη.