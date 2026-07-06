Τζένη Ζαχαροπούλου: Το τελευταίο αντίο - Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της

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Με δάκρυα στα μάτια η οικογένεια της Τζένης Ζαχαροπούλου και οι φίλοι της συνόδευσαν την αγαπημένη ηθοποιό στην τελευταία της κατοικία.

Η κόρη της ηθοποιού, Κλάρα Γενιτσαριώτη με τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη / φωτογραφία NDP

Άννα Φόνσου / φωτογραφία NDP

Συγκλονισμένη ήταν η κόρη της Κλάρα Γενιτσαριώτη που συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Ζωγράφου και εκεί παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP

Ζαχαρίας Ρόχας / φωτογραφία NDP

Στεφάνια έστειλαν ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά και ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου.