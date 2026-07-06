Τζένη Ζαχαροπούλου: Το τελευταίο αντίο - Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της
Στο κοιμητήριο Ζωγράφου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων.
Με δάκρυα στα μάτια η οικογένεια της Τζένης Ζαχαροπούλου και οι φίλοι της συνόδευσαν την αγαπημένη ηθοποιό στην τελευταία της κατοικία.
Συγκλονισμένη ήταν η κόρη της Κλάρα Γενιτσαριώτη που συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Ζωγράφου και εκεί παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Ζαχαρίας Ρόχας.
Στεφάνια έστειλαν ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά και ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου.