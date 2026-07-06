LIFE Κηδεία Θάνατοι Showbiz

Τζένη Ζαχαροπούλου: Το τελευταίο αντίο - Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της

Στο κοιμητήριο Ζωγράφου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων.

φωτογραφίαNDP
φωτογραφίαNDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με δάκρυα στα μάτια η οικογένεια της Τζένης Ζαχαροπούλου και οι φίλοι της συνόδευσαν την αγαπημένη ηθοποιό στην τελευταία της κατοικία.

Η κόρη της ηθοποιού, Κλάρα Γενιτσαριώτη με τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη / φωτογραφία NDP
Η κόρη της ηθοποιού, Κλάρα Γενιτσαριώτη με τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη / φωτογραφία NDP
Άννα Φόνσου / φωτογραφία NDP
Άννα Φόνσου / φωτογραφία NDP

Συγκλονισμένη ήταν η κόρη της Κλάρα Γενιτσαριώτη που συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Νάσο Γουμενίδη.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Ζωγράφου και εκεί παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP
Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP
Ζαχαρίας Ρόχας / φωτογραφία NDP
Ζαχαρίας Ρόχας / φωτογραφία NDP

Στεφάνια έστειλαν ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά και ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Κηδεία Θάνατοι Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader