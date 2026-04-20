Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή κίνηση μετά την ανάρτηση του πρώην συζύγου της που έγινε πατέρας

Το πρώτο του παιδί με την κατά πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του, την 30χρονη Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ κράτησε στην αγκαλιά του ο 54χρονος Τζάστιν Θερού και η Τζένιφερ Άνιστον - που υπήρξε σύζυγός του από το 2015 έως το 2018 - θέλησε να αντιδράσει στην ανάρτηση που έκανε το ζευγάρι στο instagram προκειμένου να ανακοινώσει το ευτυχές γεγονός.

«Ήρθε, είμαστε τόσο ερωτευμένοι» έγραφαν στη λεζάντα που συνόδευε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία και η 57χρονη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Friends» έκανε «like» στην ανάρτηση.

Τα παιδιά είναι ένα ευαίσθητο θέμα για την Άνιστον, της οποίας η 20χρονη μάχη να αποκτήσει παιδί έληξε «πριν από αρκετά χρόνια» αφότου προσπάθησε να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση όπως έχει αποκαλύψει.

«Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που μπορώ να κάνω γι' αυτό. Όταν οι άνθρωποι λένε, "Μπορείς να υιοθετήσεις", δεν θέλω να υιοθετήσω. Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό ανθρωπάκι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για εμένα, εγωιστικός ή όχι, ό,τι κι αν είναι αυτός, έτσι θα το ήθελα» εξομολογήθηκε στο podcast Armchair Expert».

Και συμπλήρωσε: «Απλώς δεν ήταν στο σχέδιο, όποιο κι αν ήταν το σχέδιο αυτό... Φορτίζεσαι πολύ συναισθηματικά, ειδικά τη στιγμή που οι γιατροί λένε "Αυτό είναι"».