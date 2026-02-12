Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις «λιώνει» για χάρη της και της εύχεται για τα γενέθλιά της

Ο Τζιμ Κέρτις έκανε μια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα 57α γενέθλια της συντρόφου του και πρωταγωνίστριας των «Friends», Τζένιφερ Άνιστον. «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα, μαζί με ένα κόκκινο emoji καρδιάς.

Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας μοιράστηκε επίσης δύο στιγμιότυπα όπου στο πρώτο φαίνονται να γελούν αγκαλιά πάνω στο κατάστρωμα ενός γιοτ, ενώ στο δεύτερο, το οποίο είναι ασπρόμαυρο, απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «The Book of Possibility», κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» στις 26 Ιανουαρίου, μίλησε για τη σχέση του με τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό, αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων. «Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να συζητάμε. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, μιλούσαμε για μεγάλο διάστημα και σταδιακά ήρθαμε κοντά»», δήλωσε ο Κέρτις, προσθέτοντας ότι είναι μαζί «σχεδόν έναν χρόνο».

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί τον περασμένο Ιούλιο σε ένα γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν και τη σύζυγό του Αμάντα 'Ανκα, καθώς και την Έιμι Σούμερ.