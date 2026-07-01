Τζένιφερ Λόπεζ: «Χώρισες; Συγχαρητήρια! Πρέπει να το γιορτάσεις - Να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε»

Δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ανοιχτά για τους χωρισμούς, εξηγώντας γιατί πιστεύει ότι δεν αποτελούν αποτυχία, αλλά την αρχή μιας νέας προσωπικής διαδρομής.

«Χώρισες; Συγχαρητήρια!»

Μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του «SubwayTakes with Kareem Rahma», η Jennifer Lopez εξήγησε ότι οι πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή της ήρθαν ύστερα από δύσκολες προσωπικές εμπειρίες.

«Νιώθω ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι προσωπικής εξέλιξης που έχω ζήσει, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά, έχουν έρθει πάντα μετά από μια ερωτική απογοήτευση», ανέφερε.

Στη συνέχεια τόνισε πως οι δυσκολίες αναγκάζουν έναν άνθρωπο να κοιτάξει βαθιά μέσα του και να εξελιχθεί.

«Αρχίζεις να αναρωτιέσαι τι συνέβη, γιατί έγινε, τι θα μπορούσες να είχες κάνει καλύτερα. Έτσι αλλάζεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι χωρισμοί πρέπει να γιορτάζονται»

Η Jennifer Lopez εξέφρασε και μια άποψη που προκάλεσε αίσθηση, λέγοντας πως οι χωρισμοί θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ένα νέο ξεκίνημα.

«Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι. Ο κόσμος θα έπρεπε να λέει: "Χώρισες; Συγχαρητήρια". Γιατί, πρώτον, πήρες μια απόφαση. Και δεύτερον, πιθανότατα ήταν το καλύτερο για όλους», δήλωσε.

Jennifer Lopez Says 'Breakups Are Not a Failure' Two Years After Divorce from Ben Affleck https://t.co/PZRtM5ReEs — People (@people) June 30, 2026

«Δεν βγαίνω ραντεβού»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Ben Affleck, διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν να έχει νέα σχέση.

«Δεν βγαίνω ραντεβού», ξεκαθάρισε, βάζοντας τέλος στα σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο «τύπο» άνδρα, τονίζοντας ότι αυτό που μετρά περισσότερο για εκείνη είναι ο χαρακτήρας.

«Δεν κάνω διακρίσεις. Μου αρέσουν οι αδύνατοι άνδρες, μου αρέσει και λίγη κοιλίτσα. Μου αρέσουν τα γένια, αλλά και το ξυρισμένο πρόσωπο. Δεν έχει σημασία. Μου αρέσει ο άνθρωπος που είναι μέσα», είπε με ειλικρίνεια.