Τζένιφερ Λόπεζ: Η αποστομωτική απάντηση στα σχόλια «Γιατί δεν ντύνεται ανάλογα με την ηλικία της;»

Πριν λίγες μέρες ξεκίνησαν οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας και η 56χρονη Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ομολογουμένως εκρηκτική στη σκηνή, ενώ τα outfits που επέλεξε για ακόμα μια φορά, άκρως τολμηρά και εντυπωσιακά και τόνιζαν τις διάσημες καμπύλες της.

Κατά την διάρκεια του show της στο Ceasars Palace, η Λατίνα τραγουδίστρια βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στους επικριτές της που την έχουν συμβουλεύσει να ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της, ενώ την έχουν σχολιάσει και για το πώς χαμογελάει όταν βγάζει φωτογραφίες.

«Είναι αστείο, γελάω με κάποια πράγματα που λένε οι άνθρωποι μερικές φορές και ένα από αυτά είναι ότι όταν βγάζω φωτογραφίες χαμογελάω με το στόμα ανοιχτό και αναρωτιούνται γιατί το κάνω αυτό» είπε χαρακτηριστικά. «Γιατί ντύνεται πάντα έτσι; Γιατί δεν ντύνεται ανάλογα με την ηλικία της;» σχολιάζουν. Ε, και απαντώ: «Αν είχες αυτό το σώμα θα ήσουν κι εσύ γυμνή!» συμπλήρωσε απευθυνόμενη στους επικριτές της από σκηνής, φορώντας ένα τολμηρό ροζ δαντελένιο κορμάκι-κορσέ, το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και δετά μποτάκια.

«Ευχαριστούμε για την αξέχαστη πρώτη βραδιά του THE JLO SHOW. Τόση πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη για τους απίστευτους χορευτές μου, το συγκρότημα και όλο το πλήρωμα που ζωντανεύουν αυτό το όνειρο κάθε βράδυ. Η πρώτη νύχτα ήταν μαγική... και μόλις αρχίσαμε» σχολίασε στην λεζάντα που συνόδευαν τις φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.