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Στο επίκεντρο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, πραγματοποιώντας διαδοχικές εμφανίσεις που συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.

Η διεθνής σταρ ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, λίγες ημέρες πριν από το πολυαναμενόμενο couture show της Σίλιας Κριθαριώτη, το οποίο πραγματοποιείται στις 9 Ιουλίου.

Η συνάντηση με τη Σίλια Κριθαριώτη

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η επίσκεψη της Τζένιφερ Λόπεζ στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντησή τους, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για τη διάσημη τραγουδίστρια.

«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Υπάρχει μια ομορφιά που απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί», έγραψε χαρακτηριστικά σε Instagram Story.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστές έξω από το showroom της σχεδιάστριας, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση συνεργασίας και εκτίμησης που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Κατά την παρουσία της στην Εβδομάδα Μόδας, η Τζένιφερ Λόπεζ πραγματοποίησε περισσότερες από μία εμφανίσεις.

Για τη μετακίνησή της προς τις επιδείξεις επέλεξε ένα λευκό jacket με φτερά, το οποίο συνδύασε με τσάντα Chanel και γυαλιά ηλίου Tom Ford.

Λίγο αργότερα, στην πρώτη σειρά επίδειξης υψηλής ραπτικής, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό total black σύνολο, αποτελούμενο από εφαρμοστή μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, βελούδινη maxi φούστα, ζώνη που τόνιζε τη σιλουέτα της και ψηλοτάκουνες γόβες.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο clutch και ένα διαμαντένιο βραχιόλι μεγάλης αξίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στις πολυτελείς δημιουργίες.

Λίγο πριν από το couture show

Η παρουσία της Τζένιφερ Λόπεζ στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη έχει ενισχύσει τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνισή της στο couture show της Ελληνίδας δημιουργού.

Παρότι δεν έχει αποκαλυφθεί αν θα επιλέξει δημιουργία της για κάποια από τις επόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι, η επίσκεψή της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία των δύο γυναικών.

Η σχέση της Τζένιφερ Λόπεζ με τη Σίλια Κριθαριώτη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διεθνούς απήχησης της Ελληνίδας σχεδιάστριας, οι δημιουργίες της οποίας συνεχίζουν να επιλέγονται από κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας showbiz.