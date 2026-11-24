Περίπου 11 ημέρες κράτησε η «τιμωρία» του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, με Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο, αλλά και με υπαλλήλους της εταιρείας του, η μία εκ των οποίων ήταν αντιπρόεδρος.

Μετά την παραίτησή του από τη θέση του CEO στις 12 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε χθες πανηγυρικά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού, μετά την απόφαση επαναφοράς του από το διοικητικό συμβούλιο.

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything.



Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board,… pic.twitter.com/rEzIGhsJsR — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

Η είσοδός του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia έγινε εν μέσω ζητωκραυγών από τους εργαζόμενους, ενώ μια γυναίκα τον αγκάλιασε αυθόρμητα.

Στην επιστοφή του βέβαια εκτιμάται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο η ισχυρή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος παρουσίασε την επαναφορά Χουάνγκ ως δικό του επίτευγμα- όσο και η ανάλογη προσπάθεια από άλλους επιχειρηματικούς παράγοντες όπως ο Έλον Μασκ.

Η επιστροφή του ιδρυτή της Nvidia στο «τιμόνι» της εταιρείας δεν έμεινε βέβαια ασχολίαστη από τους χρήστες των social media, που έσπευσαν να καυτηριάσουν και να σατιρίσουν την ενθουσιώδη επαναφορά του Χουάνγκ, μετά την ολιγοήμερη απουσία λόγω των εξωσυζυγικών του περιπετειών και παρά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχει ευνοήσει -έστω άθελά του- τα συμφέροντα της Κίνας.

Από την «άβυσσο» ξανά στην ηγεσία

Δεκάδες ήταν τα ξεκαρδιστικά βίντεο και meme με την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, με την τεχνητή νοημοσύνη να επιστρατεύεται κατάλληλα.

The SparkLabs Signal

AI signal from the frontier markets to Silicon Valleyhttps://t.co/iQmYGMzbaj



THE BEST COME BACKS FROM THE DEAD

Jensen Huang Catapults to #2 All-Time in Our Rankings



Last week if you cared to follow the mosh pit, Polymarket bets had Jensen Huang “returning… pic.twitter.com/n5G3iGBkbR — SparkLabs AI (@sparklabsaifund) November 24, 2026

Πολλοί χρήστες παρομοίασαν την επιστροφή Χουάνγκ με την επιστροφή του Γκάνταλφ, του εμβληματικού ήρωα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο οποίος στην αρχική του μορφή ως μάγος ήταν ο Γκάνταλφ ο Γκρίζος, μετά έπεσε στην άβυσσο και επέστρεψε έχοντας αναγεννηθεί ως Γκάνταλφ ο Λευκός, με πολύ ισχυρότερες δυνάμεις.

Jensen Huang returns to Nvidia as Jensen the white! https://t.co/rkx1NXhTnQ pic.twitter.com/NjLLKyVAzW — Some.BYU.Dude (@ByuSome) November 23, 2026

Τα AI βίντεο που έδειχναν τον Mr Nvidia ως Λευκό Γκάνταλφ έδιναν και έπαιρναν, με κάποιους να μετατρέπουν σε… άσπρο το σταθερό μαύρο δερμάτινο μπουφάν που φοράει.

Jensen Huang really pulled off the “Gandalf the White” rebrand in real life.



Nov 12: resigned as Nvidia CEO. Nov 17: board said no plans to bring him back.



Nov 23: board voted unanimously to reinstate him. Stock jumped more than 30%. pic.twitter.com/kZI4HnZ4vj — Anatolii Lavryk (@AnatoliiL10037) November 24, 2026

Άλλοι πάλι έβαλαν στο «σενάριο» και τον Έλον Μασκ.

GANDALF MELAWAN BALROG, JENSEN HUANG MELAWAN PERTANYAAN ISTRI: “KAMU DARI MANA?” 😭💀



Netizen bikin parodi AI The Lord of the Rings. Elon Musk jadi Aragorn, Jensen Huang jadi Gandalf the White.



Aragorn bertanya, “Where have you been?”



Jensen menjawab, “Working late.” alias… — Fatahillah (@Fatahilah03) November 24, 2026

Σε άλλα βίντεο, ο Τζένσεν Χουάνγκ εμφανίζεται ως παίκτης ή ως προπονητής που επιστρέφει στην ομάδα με τους παίκτες να τον αποθεώνουν.

Jensen Huang returns. $NVDA surges 35%. Nasdaq jumps 7%.@CVecchioFX compares the comeback to Gandalf saving Helm's Deep: The AI trade may be rescued, but the bigger battle over valuations and profitability is far from over.#NVIDIA #AI #tastylive pic.twitter.com/yvtULJd7Hd — tastylive (@tastyliveshow) November 23, 2026

The internet when Nvidia's board brought Jensen Huang back. Which wins: the locker room, Jordan, Gandalf, the ramp or the bear? Memes by @wallstreetbets, @DrClownPhD, @liquidtrading and @TCryptochicks. AI-made parody. pic.twitter.com/Pifqpk3g35 — Adam Remedy (@adamrmdy) November 23, 2026

This is best generational meme i can see Jensen Huang returning to Nvidia pic.twitter.com/JbnwnOnKAd — The Wild Roster (@TheWildRoster) November 23, 2026

Σε ένα «σπαρταριστό» βίντεο μάλιστα, φτιαγμένο από σκηνή ταινίας, ο Χουάνγκ φαίνεται να επιστρέφει με άγριες διαθέσεις στην εταιρεία «μοιράζοντας» απολύσεις και εκδικούμενος όσους δεν συμπαθεί.

Πάντως τα χρηματιστήρια αντέδρασαν ενθουσιωδώς στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και η μετοχή της Nvidia κατέγραψε μεγάλη άνοδο, δείχνοντας πώς λειτουργούν τα πράγματα όταν όλες οι κυρίαρχες «μορφές» της Silicon Valley είναι στη θέση τους.