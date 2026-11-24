«Τζένσεν Χουάνγκ όπως Γκάνταλφ ο Λευκός»: Απίστευτο τρολάρισμα με την επιστροφή του Mr Nvidia, «πάρτι» με AI βίντεο
Με χιούμορ και σαρκασμό αντέδρασαν οι χρήστες των social media στην επιστροφή του ιδρυτή της Nvidia στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού.
Περίπου 11 ημέρες κράτησε η «τιμωρία» του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, με Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο, αλλά και με υπαλλήλους της εταιρείας του, η μία εκ των οποίων ήταν αντιπρόεδρος.
Μετά την παραίτησή του από τη θέση του CEO στις 12 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε χθες πανηγυρικά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού, μετά την απόφαση επαναφοράς του από το διοικητικό συμβούλιο.
Η είσοδός του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia έγινε εν μέσω ζητωκραυγών από τους εργαζόμενους, ενώ μια γυναίκα τον αγκάλιασε αυθόρμητα.
Στην επιστοφή του βέβαια εκτιμάται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο η ισχυρή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος παρουσίασε την επαναφορά Χουάνγκ ως δικό του επίτευγμα- όσο και η ανάλογη προσπάθεια από άλλους επιχειρηματικούς παράγοντες όπως ο Έλον Μασκ.
Η επιστροφή του ιδρυτή της Nvidia στο «τιμόνι» της εταιρείας δεν έμεινε βέβαια ασχολίαστη από τους χρήστες των social media, που έσπευσαν να καυτηριάσουν και να σατιρίσουν την ενθουσιώδη επαναφορά του Χουάνγκ, μετά την ολιγοήμερη απουσία λόγω των εξωσυζυγικών του περιπετειών και παρά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχει ευνοήσει -έστω άθελά του- τα συμφέροντα της Κίνας.
Από την «άβυσσο» ξανά στην ηγεσία
Δεκάδες ήταν τα ξεκαρδιστικά βίντεο και meme με την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, με την τεχνητή νοημοσύνη να επιστρατεύεται κατάλληλα.
Πολλοί χρήστες παρομοίασαν την επιστροφή Χουάνγκ με την επιστροφή του Γκάνταλφ, του εμβληματικού ήρωα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο οποίος στην αρχική του μορφή ως μάγος ήταν ο Γκάνταλφ ο Γκρίζος, μετά έπεσε στην άβυσσο και επέστρεψε έχοντας αναγεννηθεί ως Γκάνταλφ ο Λευκός, με πολύ ισχυρότερες δυνάμεις.
Τα AI βίντεο που έδειχναν τον Mr Nvidia ως Λευκό Γκάνταλφ έδιναν και έπαιρναν, με κάποιους να μετατρέπουν σε… άσπρο το σταθερό μαύρο δερμάτινο μπουφάν που φοράει.
Άλλοι πάλι έβαλαν στο «σενάριο» και τον Έλον Μασκ.
Σε άλλα βίντεο, ο Τζένσεν Χουάνγκ εμφανίζεται ως παίκτης ή ως προπονητής που επιστρέφει στην ομάδα με τους παίκτες να τον αποθεώνουν.
Σε ένα «σπαρταριστό» βίντεο μάλιστα, φτιαγμένο από σκηνή ταινίας, ο Χουάνγκ φαίνεται να επιστρέφει με άγριες διαθέσεις στην εταιρεία «μοιράζοντας» απολύσεις και εκδικούμενος όσους δεν συμπαθεί.
Πάντως τα χρηματιστήρια αντέδρασαν ενθουσιωδώς στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και η μετοχή της Nvidia κατέγραψε μεγάλη άνοδο, δείχνοντας πώς λειτουργούν τα πράγματα όταν όλες οι κυρίαρχες «μορφές» της Silicon Valley είναι στη θέση τους.