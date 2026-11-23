Δέκα μέρες μετά την παραίτησή του από το τιμόνι του τεχνολογικού γίγαντα που ο ίδιος ίδρυσε και ανέπτυξε, λόγω του σκανδάλου των εξωσυζυγικών του σχέσεων, μεταξύ των οποίων με μια κατάσκοπο, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στην ηγεσία της Nvidia, σε μια δραματική ανατροπή στην υπόθεση που απασχολεί τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης εδώ και εβδομάδες.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε σήμερα (23/11) στα γραφεία της Nvidia, της τεχνολογικής εταιρείας που ίδρυσε, με εκατοντάδες εργαζόμενους να έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο για να τον υποδεχθούν με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything.



Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board,… pic.twitter.com/rEzIGhsJsR — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

Φορώντας μαύρα ρούχα και το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, ο επικεφαλής της Nvidia έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το προσωπικό, εννέα μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της εταιρείας.

Στην πρώτη του δήλωση προς τους εργαζόμενους μετά την επιστροφή του, ο Χουάνγκ δεσμεύτηκε πως «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».

if you come for the king, you best not miss pic.twitter.com/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της εταιρείας», τόνισε ο πρόεδρος Χάρβεϊ Τζόουνς, ανέφερε η σημερινή ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σε μια απροσδόκητη ανατροπή καθώς μέχρι πρότινος υποστήριζε πως ότι δεν εξετάζει την επιστροφή του πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

Αν και το σκάνδαλο εμπλέκει κατασκοπεία και λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, κάτι που ήγειρε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και μέλη του Κογκρέσου (Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι) που δηλώνουν έτοιμοι να διερευνήσουν ζητήματα περί εθνικής ασφάλειας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ηγετικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ στάθηκαν στο πλευρό του Χουάνγκ.

Τραμπ: «Σωστή και δίκαιη απόφαση»

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Jensen Huang, CEO of Nvidia, interact during the U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., U.S., November 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Αμέσως μετά την ανακοίνωση επάνοδου του τελευταίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε «τη σωστή και δίκαιη απόφαση». Παραδέχτηκε επίσης ότι άσκησε άμεση πίεση στον γίγαντα των τσιπ υπολογιστών να λάβει αυτήν την απόφαση.

Μιλώντας στο CNBC ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι παρενέβη και πέτυχε χθες μια «συμφωνία» με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την επιστροφή του Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα κακό», δήλωσε προσθέτοντας: «Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας, και εκείνος είναι σίγουρα μια ιδιοφυΐα».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», έγραψε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Κορυφαίοι ηγέτες από τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης χαιρέτισαν την επιστροφή του Χουάνγκ , μεταξύ των οποίων και ο Ίλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε στο X: «Το λάθος διορθώθηκε». «Σίγουρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήθελαν την επιστροφή του. Ο βαθμός στον οποίο παρενέβη η διοίκηση ή οι μέτοχοι είναι αδύνατο να εξακριβωθεί», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής στην Interactive Brokers.

Ωστόσο, η επιστροφή του Χουάνγκ επικρίθηκε έντονα τόσο από αξιωματούχους του Δημοκρατικού Κόμματος, όσο και από Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι τον θεωρούν κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι «μίλησε άμεσα και έμμεσα» με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα της δωροδοκίας και της ανευθυνότητας που μόλις απέρριψε η χώρα» στις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ υποστήριξε σήμερα ότι το κόμμα του θα χρησιμοποιήσει «όλες τις δυνάμεις του για να διερευνήσει πιθανές παραβάσεις» από την κυβέρνηση Τραμπ και τον Τζένσεν Χουάνγκ. «Ο Τραμπ βάζει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα και αυτά των δισεκατομμυριούχων φίλων του πάνω από την εθνική μας ασφάλεια», επέκρινε στο X.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά!»

Picture taken June 2, 2024. Nvidia CEO Jensen Huang embraces Chinese businesswoman Alice Huang after delivering his keynote speech at COMPUTEX 2024 in Taipei, Taiwan, June 2, 2024. REUTERS/Ann Wang REFILE – QUALITY REPEAT

Οι αποκαλύψεις γύρω από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ έχουν πυροδοτήσει ένα εκτεταμένο σκάνδαλο, που περιλαμβάνει τα πάντα, από μια πιθανή επιχείρηση κατασκοπείας μέχρι τις πιθανώς παράτυπες συναλλαγές της εταιρείας με την Κίνα και τη γνώση αυτών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Δεν έλειψαν και οι εσωκομματικές τριβές. Καλή πληροφορημένη πηγή την οποία επικαλείται το Reuters ανέφερε σήμερα πως ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτκιν δεν ενεπλάκη καθόλου στην απόφαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia.

Ο Λάτκιν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με αυξανόμενη κριτική σχετικά με τον ρόλο του στην εποπτεία των ελέγχων στις εξαγωγές αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Εμπορίου για την έλλειψη ελέγχων στις εξαγωγές προς τη Megaspeed, συνεργάτη της Nvidia, που ενεπλάκη στο σκάνδαλο της σχέσης της Κινέζας κατασκόπου με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Όλα αυτά έρχονται στο πλαίσιο της έντονης τεχνολογικής αντιπαλότητας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος στο μήνυμά του αποκάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ «μεγάλο πατριώτη και εθνικό θησαυρό», το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν βρήκε κανένα στοιχείο ότι ο Χουάνγκ «παραβίασε νόμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος εξήρε την καλή του σχέση με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι η Nvidia «θα πρέπει να συνεχίσει την ενδελεχή εσωτερική της έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ».

Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα φωτομοντάζ στο Truth Social επαινώντας τον Τζένσεν Χουάνγκ. Σε αυτήν την εικόνα, η οποία αναδημιουργεί μια φωτογραφία που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ με τη γροθιά του υψωμένη έπειτα από μια απόπειρα δολοφονίας το 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia εμφανίζεται στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ, με αίμα στο μάγουλό του και να κρατά ψηλά ένα κόκκινο σουτιέν.

Σύμφωνα με τους New York Times, η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου, η Άλις Χουάνγκ, ήταν σε επαφή με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ερωτικής σχέσης της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Διηύθυνε μια εταιρεία που ονομάζεται Megaspeed International, η οποία είναι ύποπτη ότι βοηθά κινεζικές εταιρείες να αποκτήσουν τσιπ Nvidia, παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε το CNBC ότι ο Χουάνγκ «δεν γνώριζε» για αυτές τις συναλλαγές.

Όταν ρωτήθηκε για τον πιθανό αντίκτυπο αυτής της σχέσης στην αξιοπιστία του Τζένσεν Χουάνγκ, υποστήριξε ότι, αντίθετα, ο επιχειρηματίας δεν θα «μειωνόταν» με κανέναν τρόπο και ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε να έχει «θετικό αποτέλεσμα» επειδή είχε επιστήσει την προσοχή στη σημασία του κατασκευαστή εξαρτημάτων.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά!» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο οικονομικό ειδησεογραφικό κανάλι.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρέμβει και στις υποθέσεις άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Σε επίπεδο αγορών, η επιστροφή του Χουάνγκ έδωσε ώθηση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, λόγω της ανόδου των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, με αυτήν της Nvidia να εκτοξεύεται άνω του 30% στη Wall Street.