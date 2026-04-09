Η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον εξακολουθεί, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της, να προκαλεί έντονες συζητήσεις τόσο για τη θεματολογία όσο και για τον ρεαλισμό της. Ο πρωταγωνιστής Τζιμ Καβίζελ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ιησού, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων.

Ο Καβίζελ προσέγγισε για πρώτη φορά τον ρόλο του Ιησού Χριστού μέσω του ατζέντη του, ο οποίος του είπε ότι ο Μελ Γκίμπσον και ο συνεργάτης του ενδιαφέρονταν γι' αυτόν για έναν ρόλο σε ένα άσχετο σενάριο, το οποίο αργότερα έμαθε ότι ήταν μια ιστορία συγκάλυψης. Συναντήθηκε με τον Γκίμπσον στο Μάλιμπουκαι μετά από περισσότερες από τρεις ώρες συζήτησης, έθεσε το θέμα του ρόλου του Ιησού, τον οποίο ο Καβίζελ δέχτηκε.

Την επόμενη μέρα, ο Μελ Γκίμπσον τηλεφώνησε στον Καβίζελ για να τον ρωτήσει αν ήταν σίγουρος ότι ήθελε τον ρόλο και του είπε ότι μπορεί να μην ξαναδουλέψει ποτέ στο Χόλιγουντ αν δεχόταν τον ρόλο. Ο ίδιος λέει ότι απάντησε: «Ο καθένας μας έχει τον δικό του σταυρό να κουβαλήσει - είτε τον σηκώνουμε και τον κουβαλάμε είτε μας συνθλίβει το βάρος του». Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είπε στον Γκίμπσον ότι μόλις συνειδητοποίησε ότι ήταν 33 ετών και τα αρχικά του ήταν J.C.(Jesus Christ), στο οποίο ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός απάντησε «με φρικάρεις» και έκλεισε το τηλέφωνο.

«Βασανιστήρια τα γυρίσματα»

Χαρακτήρισε τα γυρίσματα της ταινίας ως «βασανιστήρια». Κατά τη διάρκεια τους στην Ιταλία τον χειμώνα, χτυπήθηκε από κεραυνό, μαστιγώθηκε κατά λάθος, εξάρθρωσε τον ώμο του και υπέφερε από πνευμονία και υποθερμία κατά τη διάρκεια εκτεταμένων γυρισμάτων στον σταυρό σε κρύες και θυελλώδεις συνθήκες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές είναι εκείνη της πορείας προς τη Σταύρωση, όπου καλείται να μεταφέρει έναν βαρύ ξύλινο σταυρό. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν έπεσε στο έδαφος, ο σταυρός φέρεται να έπεσε πάνω του, προκαλώντας χτύπημα στο κεφάλι και τραυματισμό στη γλώσσα του. Όπως έχει δηλώσει, το αίμα που εμφανίζεται σε συγκεκριμένα πλάνα προερχόταν από πραγματικό τραυματισμό.

Παράλληλα, ο ηθοποιός υπέστη τραυματισμό στον ώμο, γεγονός που κατέστησε ακόμη πιο επώδυνη τη μεταφορά του σταυρού. Σε άλλη σκηνή, που απεικονίζει τη μαστίγωση του Ιησού από Ρωμαίους στρατιώτες, χτυπήθηκε κατά λάθος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βαθύ τραύμα στην πλάτη του. Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμπειρία ως εξαιρετικά έντονη, σημειώνοντας ότι το χτύπημα επηρέασε ακόμη και την αναπνοή του.

Χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια του τελευταίου πλάνου των γυρισμάτων, η οποία ήταν η σκηνή της Επί του Όρους Ομιλίας. Θυμήθηκε: «Οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν και έλεγαν ότι είχα πιάσει φωτιά και στις δύο πλευρές του κεφαλιού μου και ένα φως γύρω μου... Είχα κολλήσει τα μάτια μου στους ανθρώπους και ήταν πολύ απόκοσμο επειδή έκαναν έναν περίεργο ήχο. Ήταν ένα αηδιαστικό συναίσθημα». Το χτύπημα του κεραυνού προκάλεσε επιπλοκές στην καρδιά του, απαιτώντας δύο χειρουργικές επεμβάσεις και αρκετά χρόνια για να διορθωθεί. Όταν ρωτήθηκε ποιο μέρος της ταινίας είχε τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω του, είπε: «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπάρχουν πράγματα που πέρασα για τα οποία δεν μπορώ καν να μιλήσω».

Η ζωή μετά την ταινία

Η καριέρα του αντιμετώπισε δυσκολίες τα χρόνια αμέσως μετά τα Πάθη του Χριστού, το οποίο απέφερε πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια στο box office και ήταν η δεύτερη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις με βαθμολογία R που έγινε ποτέ εκείνη την εποχή μετά το The Matrix Reloaded.

Το 2018, δήλωσε στο People: «Μόλις έκανα την ταινίοα, σταμάτησαν να έρχονται άλλες προσφορές για ταινίες». Έγινε πιο ειλικρινής για τις πεποιθήσεις του, λέγοντας: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να υπερασπιστώ την πίστη μου σε εκείνο το σημείο». Είπε επίσης ότι έπρεπε να είναι πιο προστατευτικός με την οικογένειά του και τον χρόνο του επειδή έγινε αναγνωρίσιμος σε όλο τον κόσμο και δυσκολεύτηκε με το πώς να προσεγγίσει τις μελλοντικές του προσπάθειες επειδή ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον ρόλο του στα Πάθη του Χριστού.

Η καριέρα του ανέκαμψε όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του κακού απέναντι από τον πρωταγωνιστή Ντένζελ Ουάσινγκτον στο θρίλερ Déjà Vu του 2006, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα Box Office.

Πλέον, είναι γνωστός για την έντονη και δημόσια καθολική πίστη του. Ο ίδιος θεωρεί ότι η υποκριτική είναι μια «διακονία» και συχνά επιλέγει ρόλους που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του (όπως στο Sound of Freedom), ενώ δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για τη σημασία της Αγίας Γραφής στη ζωή του. Επιλέγει ρόλους που έχουν «ηθική λύτρωση» και αρνείται να συμμετάσχει σε γυμνές ή προκλητικές ερωτικές σκηνές, από σεβασμό προς τη σύζυγό του και την πίστη του.

Τα «Πάθη του Χριστού» και η απεικόνιση του πόνου

Οι αποκαλύψεις του Καβίζελ αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ταινία επιδίωξε να μεταφέρει με ωμότητα και ένταση τα γεγονότα της Σταύρωσης.

Πέρα όμως από τη δημοσιογραφική καταγραφή των γεγονότων, το έργο αποκτά και μια βαθύτερη ερμηνευτική διάσταση. Η έντονη απεικόνιση του πόνου δεν λειτουργεί μόνο ως κινηματογραφικό μέσο, αλλά συνδέεται με θεολογικούς συμβολισμούς που έχουν απασχολήσει τη χριστιανική σκέψη επί αιώνες.

Ο Ειρηναίος της Λυών, ένας από τους εκκλησιαστικούς πατέρες που τα συγγράμματά του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μετέπειτα χριστιανικής θεολογίας, είχε επισημάνει ότι «μέσω ενός δέντρου ο άνθρωπος κατέστη οφειλέτης στον Θεό και μέσω ενός δέντρου επέρχεται η λύτρωση», συνδέοντας συμβολικά το δέντρο της Εδέμ με τον σταυρό.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ολλανδός καθολικός ιερέας, καθηγητής, συγγραφέας και θεολόγος.,Χένρι Νάουβεν, προσεγγίζει τον πόνο όχι ως κάτι που απλώς αφαιρείται, αλλά ως εμπειρία που μοιράζεται. Σύμφωνα με τη σκέψη του, η θεϊκή παρουσία εκφράζεται μέσα από τη συμμετοχή στον ανθρώπινο πόνο, μετατρέποντάς τον σε δυνατότητα νέας ζωής και ελπίδας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ταινία δεν περιορίζεται σε μια ιστορική ή θρησκευτική αναπαράσταση, αλλά λειτουργεί ως αφορμή υπαρξιακού προβληματισμού. Όπως έχει επισημάνει και ο Καβίεζελ, το έργο θέτει ένα βασικό ερώτημα στον θεατή: ποια στάση επιλέγει απέναντι σε αυτά που βλέπει; Η εμπειρία της θέασης μετατρέπεται έτσι σε προσωπική δοκιμασία, που καλεί τον καθένα να τοποθετηθεί.

Την ίδια στιγμή, ο ηθοποιός έχει σχολιάσει και τη σύγχρονη κινηματογραφική πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιες παραγωγές δύσκολα υλοποιούνται σήμερα, καθώς η βιομηχανία στρέφεται κυρίως σε εμπορικά υπερθεάματα και ταινίες υπερηρώων. Στο πλαίσιο αυτό, η μορφή του Ιησού παρουσιάζεται από τον ίδιο ως ένα διαφορετικό πρότυπο «ηρωισμού», που δεν βασίζεται στη δύναμη, αλλά στη θυσία.

Συνολικά, η διαχρονική απήχηση της ταινίας φαίνεται να οφείλεται όχι μόνο στη σκηνοθετική της προσέγγιση ή στις απαιτητικές συνθήκες των γυρισμάτων, αλλά κυρίως στα ερωτήματα που θέτει.

Ο συνδυασμός ρεαλισμού και συμβολισμού μετατρέπει το έργο σε σημείο συνάντησης κινηματογράφου, πίστης και προσωπικού στοχασμού, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι σήμερα.