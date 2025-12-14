Τζίμι Κίμελ: Το νέο συμβόλαιο με το ABC και η απόλυτη στήριξη της Disney στο πρόσωπό του

Έχουν περάσει μόνο λίγες ημέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του Τζίμι Κίμελ με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC της Disney και ο παρουσιαστής έχει κάθε λόγο να χαίρεται γι' αυτή την εξέλιξη (φάε τη σκόνη μου πρόεδρε Τραμπ)!

Ραντεβού το… 2027

Το νέο συμβόλαιο είναι μονοετές και ουσιαστικά αποτελεί την επέκταση αυτού που είχε με την εταιρία, το +1 δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά, ο παρουσιαστής θα συνεχίσει να είναι οικοδεσπότης του «Jimmy Kimmel Live» μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο του 2027 και βλέπουμε.

Η ανανέωση συμφωνήθηκε πριν από μήνες, αλλά η ανακοίνωση καθυστέρησε από σεβασμό προς τον συνάδελφό του, Στίβεν Κολμπέρτ, η εκπομπή του οποίου πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Μια Αμερική που… βράζει

Ο ίδιος ο Κίμελ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του κατά τη διάρκεια του μονολόγου της εκπομπής του, κάτι που αποτελεί δικαίωση γι’ αυτόν αφού δεν έχουν περάσει καλά καλά τρεις μήνες (ήταν 17 Σεπτεμβρίου 2025) από τότε που βρέθηκε εκτός αέρα μετά από σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ κατηγόρησε το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι εκμεταλλεύεται τον θάνατο του Κερκ για πολιτικούς λόγους πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις σε μια Αμερική που βράζει και όλοι τρέμουν πως τα χειρότερα είναι μπροστά μας! Και τότε ξέσπασε πόλεμος.

Αντιδράσεις

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, υπονόησε ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Ταυτόχρονα μεγάλοι τηλεοπτικοί όμιλοι διέκοψαν τη μετάδοση του προγράμματος των θυγατρικών καναλιών του ABC στις περιοχές τους. Το αμερικανικό δίκτυο υπέκυψε στις πιέσεις και έθεσε προσωρινά την εκπομπή σε αναστολή.

Ωστόσο, μετά από δημόσια κατακραυγή, αλλά και χιλιάδες διακοπές των συνδρομών των υπηρεσιών streaming της Disney, η εταιρία πήρε πίσω την απόφασή της (24 Σεπτεμβρίου) και ο Κίμελ επέστρεψε στον αέρα σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση. Οι ΗΠΑ δεν διανύουν την καλύτερη εποχή τους σε θέματα ελευθερίας του λόγου και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς ολοένα και χειροτερεύει και είναι μια τάση που δεν αποκλείεται να μεταφερθεί και στην Ευρώπη…