Τζίνα Ντέιβις: Η πολυτάραχη ερωτική ζωή, η απόκτηση παιδιών μετά τα 40 και οι εφαρμογές γνωριμιών

Η Τζίνα Ντέιβις σε μια πρόσφατη συνέντευξη δηλώνει ότι νιώθει «πολύ χαρούμενη» που απέκτησε παιδιά στα τέλη της δεκαετίας των σαράντα, καθώς αναλογίζεται τη γήρανση και την ταραχώδη ερωτική της ζωή. Θυμίζουμε ότι η 70χρονη ηθοποιός του «Thelma & Louise» καλωσόρισε την κόρη της Alizeh, η οποία είναι σήμερα 24 ετών, όταν ήταν 46 ετών, και τους δίδυμους γιους της Kian και Kaais, 22 ετών, όταν ήταν 48 ετών, με τον πρώην σύντροφό της Reza Jarrahy, από τον οποίο χώρισε το 2017.

Όπως παραδέχθηκε, το γεγονός ότι έγινε μητέρα στα σαράντα της, τής έδωσε ένα συγκεκριμένο είδος αυτοπεποίθησης, καθώς είχε αποκτήσει «δύναμη» και μια νέα προοπτική για τη ζωή παίζοντας «πραγματικά δυναμικές γυναίκες».

Μιλώντας στους «Times» εξήγησε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που απέκτησα παιδιά αργότερα στη ζωή μου, γιατί μέχρι να τα αποκτήσω είχα αλλάξει πολύ. Είχα διαφορετική οπτική στα πράγματα. Ήμουν πολύ άσχημη στην οθόνη, πολύ παλιά στην πραγματική ζωή, αλλά είχα μεταμορφωθεί παίζοντας αυτές τις πραγματικά ισχυρές γυναίκες. Αυτοί οι γενναίοι, δυνατοί άνθρωποι με επηρέασαν. Ανυπομονώ να δω τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία».

Μεταξύ άλλων μίλησε και για την ιδιωτικότητα την οποία εκτιμά πολύ και όπως εξομολογήθηκε ένιωσε σοκαρισμένη όταν κάποια στιγμή την ρωτούσαν αν τα παιδιά της γεννήθηκαν με εξωσωματική ή φυσιολογικά.

Και ενώ η μητρότητα ξεκίνησε στα σαράντα της, η σταρ του κινηματογράφου είπε ότι είδε τον σεξισμό και τον ηλικιακό ρατσισμό να εισχωρούν εκείνη την περίοδο, καθώς περιέγραψε ότι της προσφέρονταν μόνο ρόλοι συζύγου. «Έκανα μόνο μία ταινία σε όλη αυτή τη δεκαετία» τόνισε η ηθοποιός.

Η Τζίνα Ντέιβις γιόρτασε τα 70α γενέθλιά της τον Ιανουάριο, αλλά όπως είπε νιώθει σαν να είναι 35 ετών, όπως την χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία «Θέλμα και Λουίζ». «Είμαι χαλαρή με αυτά τα πράγματα, φαίνεσαι μεγαλύτερος αλλά μέσα σου είσαι ακόμα το ίδιο άτομο που ήσουν πάντα» λέει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για την πολυτάραχη ερωτική της ζωή και αποκάλυψε ότι δεν βγαίνει ραντεβού «αυτή τη στιγμή» επειδή είναι «πολύ αμήχανη» για να δοκιμάσει εφαρμογές γνωριμιών.