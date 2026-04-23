Τζιτζικώστας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: «Υπάρχει επάρκεια καυσίμων, μετά τον Ιούνιο το πρόβλημα»

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στις διεθνείς μεταφορές, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπέμπει σήμα προσοχής για τους επόμενους μήνες.

Από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σκιαγράφησε ένα σύνθετο τοπίο, στο οποίο η επάρκεια στα αεροπορικά καύσιμα θεωρείται προσωρινή, ενώ η εξέλιξη της κρίσης έως τις αρχές του καλοκαιριού θα αποδειχθεί καθοριστική για την ομαλή λειτουργία των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και ευρύτερα της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κρίσιμα έργα υποδομών και στον νέο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη στρατιωτική κινητικότητα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό.



Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε ότι υπάρχει επάρκεια κάποιων μηνών στα αεροπορικά καύσιμα. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί εάν μέχρι τον Ιούνιο συνεχιστεί η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή τότε θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που ίσως πλήξουν και την καθημερινή μεταφορική κίνηση.

Αναφερόμενος στις ακυρώσεις πτήσεων επεσήμανε ότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων λόγω επάρκειας αλλά λόγω υψηλού κόστους. Το 35% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών είναι από τα καύσιμα.

Τόνισε ωστόσο: «Δεν πρέπει να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Υπάρχουν αποθέματα ανάγκης στην Ε.Ε. Εάν δεν επανέλθει ειρήνη μέχρι αρχές Ιουνίου, τότε θα αρχίσει ένα μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο τα αεροπορικά καύσιμα. Δεν θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα σε πολλούς μήνες. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι δεν θα μπορούν να διακινηθούν λιπάσματα από τον Κόλπο».

Ο κ. Τζιτζικώστας θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις.

Δύσκολο καλοκαίρι



«Το καλοκαίρι 2026 θα είναι αρκετά δύσκολο. Υπάρχει ήδη κάμψη εισερχόμενου τουρισμού από την Ασία λόγω ευθέως εξαρτόμενη από τον πόλεμο. Αν φτάσουμε αρχές Ιουνίου και τα Στενα είναι κλειστά τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Τα σενάρια είναι πολλά και τα επεξεργαζόμαστε στις Βρυξέλλες . Αν η κρίση δεν τελείωσει σύντομα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση τους επόμενους μήνες και χρόνια», σημείωσε.

Νομοθετική πρωτοβουλία για την στρατιωτική κινητικότητα στην Ευρώπη



«Οι πολεμοι ξύπνησαν την Ευρώπη. Να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε και να απεξαρτοποιηθούμε αμυντικά» , επεσήμανε ο κ. Τζιτζικώστας και αναφέρθηκε στο project των 500 hot spots.

To σχέδιο στοχεύει να μπορούν τα στρατεύματα να μετακινηθούν σε λίγες μέρες. Έτσι προβλέπεται αναβάθμιση υποδομών (λιμάνια, γέφυρες, αεροδρόμια κλπ). Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε μέσα στην επόμενη 4ετία. Το κόστος θα είναι 100 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 δισ. ευρώ από την επιτροπή και 80 από ταμεία συνοχής και Safe. Σε θεσμικό επίπεδο, οι διαδικασίες, χρειάζονται εβδομάδες για να μετακινηθούν στρατοί. Θα χρειάζονται 3 μέρες πλέον. Προχωρούμε σε εναρμόνιση των πολιτικών κρατών μελών. Αυτά τα 500 hot spot θα είναι έργα διπλής χρήσης δηλαδή θα χρησιμοποιούνται και από τους πολίτες.

Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στον άξονα Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου που θα είναι οδικός και σιδηροδρομικός. Βάζει την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία τεράστια γεωπολιτική σημασία. Όχι μόνο την ταχύτητα μεταφοράς δυνάμεων αλλά με αντίκτυπο στις μεταφορές και τουρισμό.

«Η κυβέρνηση έχει αντοχές για έχει σχέδιο και κάνει έργο»



«Δύσκολες στιγμές για την κυβέρνηση αλλά έχει αντοχές γιατί έχει σχέδιο, γιατί κάνει έργο και έχει τους ανθρωπους που θα κάνουν το έργο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλων έργων και παρεμβάσεων. Η Ελλάδα χρειάζεται την σταθερότητα και οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της 4ετίας. Του χρόνου αναλαμβάνουμε την προεδρία , χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα για πολιτικές που αφορούν την Ευρώπη».