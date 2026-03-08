Τζόαν Κόλινς: «Δεν πιστεύω στις βελόνες, δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ ή κάτι άλλο στο πρόσωπό μου»

Η σταρ του Χόλιγουντ, Dame Τζόαν Κόλινς, έχει κάνει δεύτερο σπίτι της το πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόριο Claridge’s στο Mayfair του Λονδίνου. Εκεί έχει περάσει μερικές από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής της, εκεί μίλησε και στο περιοδικό HELLO! για τη ζωή της, τη διατροφή που κάνει, τα μυστικά της ομορφιάς της τώρα που είναι 92 χρόνων, ενώ εξήγησε τον λόγο που λέει όχι στις πλαστικές επεμβάσεις.

«Έχω περάσει τόσο πολύ χρόνο στο Claridge’s. Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις, το νιώθω σαν δεύτερο σπίτι μου. Εδώ κάναμε τον γάμο μας με τον Πέρσι Γκίμπσον, πριν από 24 χρόνια. Ήταν όλα φανταστικά, υπέροχα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί φίλοι. Ο Sir Ρότζερ Μουρ, η Dame Σίρλεϊ Μπάσεϊ που τραγούδησε και όλοι μέθυσαν! Οι καλεσμένοι έφαγαν γαλλικά φασολάκια με φουά γκρα, αγγλικό αρνί και μπιζέλια. Νομίζω ότι φάγαμε και πουρέ πατάτας. Μου αρέσει το πολύ απλό φαγητό», θυμάται και απολαμβάνει ένα ποτήρι λευκό κρασί!

φωτογραφία YouTube

«Είμαι πολύ ιδιότροπη με το τι τρώω»

Η Κόλινς έχει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια. Αν και είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι στην τηλεοπτική σειρά «Δυναστεία», είναι επίσης συγγραφέας μπεστ σέλερ, διεθνές style icon και μητέρα τριών παιδιών. Για να διατηρήσει τη σιλουέτα της όλα αυτά τα χρόνια δεν επιτρέπει στον εαυτό της κραιπάλες!

«Συνήθως δεν τρώω πρωινό και δεν τρώω ποτέ πριν πάω για ύπνο. Πιστεύω ότι το σώμα μας είναι ένα εργοστάσιο, πρέπει να τρέφεται με τα σωστά πράγματα. Αν έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, δεν βάζεις κατώτερης ποιότητας βενζίνη. Είμαι πολύ ιδιότροπη με το τι τρώω. Βέβαια έχω τεράστια αδυναμία στη σοκολάτα γάλακτος! Όσο φθηνότερη είναι, τόσο καλύτερη. Κάνω αυτή τη χάρη στον εαυτό μου, γιατί όχι;»

φωτογραφία Hello! / Instagram

«Έχω δει πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα»

Η 92χρονη ηθοποιός έχει μια ρουτίνα που δύσκολα χαλάει. «Είμαι οπαδός του: αν νιώθεις καλά, φαίνεσαι καλά! Γυμνάζομαι έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και δεν είναι πια τρομερά κουραστικό. Δεν αποκτάς τέτοια πόδια αν δεν κοπιάσεις!

Δεν πιστεύω στις βελόνες και τα σχετικά. Δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ ή κάτι άλλο στο πρόσωπό μου. Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα. Επίσης δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να κάνω ενέσεις αδυνατίσματος! Νομίζω ότι αν πρόκειται να χάσεις βάρος, πρέπει να μειώσεις το φαγητό. Αλλά είπαμε: πρέπει να απολαύσεις κιόλας τη ζωή σου. Δεν μπορείς να ζεις μόνο με ένα κλωνάρι σέλινο».